Weißt du noch, Die Chefin, ... TV-Tipps am Freitag

"Weißt du noch": Günther (Günther Maria Halmer) und Marianne (Senta Berger) wollen raus aus der trostlosen Routine und nehmen die "Wunderpille". (hub/spot)

SpotOn News | 10.01.2025, 06:00 Uhr

In "Weißt du noch" (Das Erste) bringt eine Wunderpille verlorene Erinnerungen zurück. Die "Chefin" (ZDF) sucht unter Wirtshausgästen einen Scharfschützen. In "Transformers: The Last Knight" (ProSieben) sucht Optimus Prime den Stab von Merlin.

20:15 Uhr, Das Erste, Weißt du noch, Komödie

Die Kinder sind aus dem Haus, man ist zu zweit und über die Zukunft denkt man besser nicht nach. Marianne (Senta Berger) und Günter (Günther Maria Halmer), ein Ehepaar in den Siebzigern, haben sich an diese Situation gewöhnt. Doch seit einiger Zeit bemerken sie, dass ihr Gedächtnis nachlässt – natürlich immer nur das des anderen, wie sie glauben. Als Günter den Hochzeitstag vergisst, scheint die Lage eskalieren zu können, doch das hat er gar nicht. Von seinem Freund Heinz (Konstantin Wecker) erhält er zwei Pillen, die angeblich erstaunlich schnell Erinnerungen zurückbringen sollen. Marianne und Günter probieren sie aus und finden sich bald auf einer Zeitreise durch die Geschichte ihres gemeinsamen Lebens wieder.

20:15 Uhr, ZDF, Die Chefin: Im Fadenkreuz, Krimiserie

Ein gut besuchtes Wirtshaus wird von Schüssen erschüttert. Ein Gast, Ben Nouri (Riccardo Angelini), stirbt. War er ein Zufallsopfer, oder war er das Ziel des Schützen? Vera Lanz (Katharina Böhm) entdeckt unter den Gästen Jan Pfister (Pablo Sprungala), einen Mitarbeiter eines großen Rüstungsunternehmens. Der Verdacht auf Industriespionage kommt auf: Hatte Nouri brisante Informationen und musste deswegen sterben? Könnte Pfisters Familie ebenfalls bedroht sein?

20:15 Uhr, ProSieben, Transformers: The Last Knight, Action

Optimus Prime ist zurück und arbeitet mit seiner Schöpferin Quintessa daran, Cybertron wiederherzustellen. Dafür benötigen sie ein verschollenes Artefakt aus der Artus-Sage. Cade Yeager (Mark Wahlberg) und Bumblebee bilden ungewöhnliche Allianzen, um die Erde zu retten. Können sie die Menschheit rechtzeitig vor dem Untergang bewahren?

20:15 Uhr, arte, Mord im Mittsommer: Esther, Krimi

Man entdeckt die Skelette von zwei Jugendlichen, die vor 30 Jahren bei einer Konfirmantenfahrt angeblich ertranken. Staatsanwältin Nora (Alexandra Rapaport) kannte die Opfer und betreute damals mit ihrem Exmann Henrik (Jonas Malmsjö) das Camp, in dem die Tragödie geschah. Jetzt wird klar, dass die Jugendlichen nicht durch einen Bootsunfall starben, und beide müssen erneut aussagen.

21:15 Uhr, ZDF, SOKO Leipzig: Plan C, Krimiserie

Ina (Melanie Marschke) fährt den Geschichtsstudenten Jonas Stein (Leonard Proxauf) an und verletzt ihn schwer. Die Ermittlungen zeigen, dass Stein absichtlich auf die Straße getrieben wurde, sodass der Unfall unvermeidlich war. Bei der Untersuchung stoßen die Ermittler auf Schockierendes: Steins Wohnung ist voller NS-Devotionalien und großformatiger Bilder von KZ-Häftlingen. Die Spur führt schließlich zu einem rechtsextremen Täter.