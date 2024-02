Landkrimi, Die Bachelors, ... TV-Tipps am Mittwoch

"Landkrimi: Steirerkreuz": Clemens (Gregor Kohlhofer) ist auf der Jagd nach dem vermeintlichen Mörder seines Vaters. (cg/spot)

SpotOn News | 07.02.2024, 06:01 Uhr

In "Landkrimi: Steirerkreuz" (Das Erste) wird ein Holzunternehmer erwürgt in seinem Bett aufgefunden. Der Halbgott "Percy Jackson" (kabel eins) bekommt die Chance, seinen Ruhm neu aufleben zu lassen und in "Kühlschrank öffne dich!" (Sat.1) zaubern Profis ausgefallene Gerichte.

20:15 Uhr, Das Erste, Landkrimi: Steirerkreuz, Krimi

Die Grazer Kommissarin Sandra Mohr (Miriam Stein) und ihr Vorgesetzter Sascha Bergmann (Hary Prinz) ermitteln im abgelegenen Mürztal, um einen bizarren Todesfall aufzuklären: Der Unternehmer Walter Fürst (Christian Strasser) liegt tot im eigenen Bett – mit Würgemalen am Hals. Seine Familie, allen voran die strenge Matriarchin Pauline Fürst (Gisela Schneeberger), verbittet sich allzu direkte Fragen. Einen Skandal wie vor Jahren, als ein ehemaliger Mitarbeiter (Julian Weigend) wegen der Vergewaltigung ihrer Schwiegertochter Magdalena (Anna Rot) verurteilt wurde, will sie unbedingt vermeiden.

Video News

20:15 Uhr, RTL, Die Bachelors, Dokusoap

RTL macht aus einem Junggesellen zwei Rosenkavaliere und die Zuschauer bekommen so die doppelte Dosis Gefühle, Dating-Spaß und Drama. Es wird also mehr gedatet, mehr geknutscht und mehr gekämpft als jemals zuvor. Für die zwei Bachelors steigt der Druck: Wer kommt bei den Ladys besser an? Kommt es zu einem hitzigen Konkurrenzkampf untereinander oder entsteht eine Bromance? Alles ist möglich…

20:15 Uhr, kabel eins, Percy Jackson – Im Bann des Zyklopen, Fantasyabenteuer

Hat er beim letzten Mal nur Glück gehabt? Halbgott Percy Jackson (Logan Lerman) bekommt die Gelegenheit, seinen Ruhm neu aufleben zu lassen. Der Schutzwall, der das Camp der Halbgötter umgibt, ist gebrochen. Um das Camp vor dem drohenden Untergang zu schützen, begeben sich Percy und seine Freunde auf die Suche nach dem goldenen Vlies. Sie machen es im Bermuda-Dreieck aus.

20:15 Uhr, Sat.1, Kühlschrank öffne dich! – Das Duell der Kochprofis, Kochshow

Alexander Herrmann und Lisa Angermann treten im kulinarischen Duell gegen Matthias Gfrörer und Hanna Reder an. Diesmal sollen sie aus den Kühlschrank-Inhalten kinderfreundliche Leckereien zubereiten und Gebäck ohne Kohlehydrate kreieren.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Prognose Mord, Krimi

Die Geburtstagsfeier von Steuerfahnder Matthias Lehnhoff nimmt nach einem Streit mit seiner Frau ein jähes Ende. Wilsberg (Leonard Lansink) und Ekki (Oliver Korittke) finden Lehnhoff kurz darauf tot in der Nähe der Gaststätte. Neben der Leiche kniet, mit Pistole in der Hand, Ehefrau Hanna (Katrin Bühring). Für Kommissarin Anna Springer (Rita Russek) und ihren Kollegen Overbeck (Roland Jankowsky) ist die Sache klar: Hanna Lehnhoff hat ihren Mann erschossen. Doch ist vielleicht alles ganz anders, als es scheint?