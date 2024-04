Live-Hochzeit im Januar Nach nur drei Monaten Ehe: „Golden Bachelor“-Paar lässt sich scheiden

Gerry Turner und Theresa Nist lernten sich in der US-Datingshow "The Golden Bachelor" kennen. (eyn/spot)

SpotOn News | 12.04.2024, 15:40 Uhr

Bitteres Ende einer Liebesgeschichte: Gerry Turner und Theresa Nist lassen sich nach nur drei Monaten Ehe scheiden. Die beiden hatten sich in der ersten Staffel der US-Datingshow "The Golden Bachelor" kennengelernt und kurz darauf geheiratet.

Gerry Turners (72) Blitzliebe ist schon wieder vorbei. Im vergangenen Jahr hatte er als erster Junggeselle in der US-Datingshow "The Golden Bachelor" – einem "Bachelor"-Ableger für das ältere Semester – nach einer Frau fürs Altwerden gesucht. Er verliebte sich Hals über Kopf in Theresa Nist (70), kurz darauf gab sich das Paar das Jawort. Jetzt verkünden Turner und Nist überraschend ihre Trennung. "Theresa und ich hatten eine Reihe von Gesprächen von Herz zu Herz, und wir haben uns unsere Situation, unsere Lebenssituation und so weiter genau angeschaut – und wir sind irgendwie zu dem Schluss gekommen, dass es wahrscheinlich an der Zeit für uns ist, unsere Ehe aufzulösen", erklärte Turner im Interview bei "Good Morning America".

Grund für die Trennung seien die unterschiedlichen Lebensmittelpunkte der Eheleute. Turners Kinder leben in Indiana, Nists Tochter in New Jersey. "Wir sehen uns diese Situationen an und ich denke, wir haben einfach das Gefühl, dass es für das Glück von jedem von uns am besten ist, getrennt zu leben", berichtete Turner. Das Paar habe sich zwar gemeinsame Häuser in South Carolina und New Jersey angeschaut, sich aber nie zu diesem Schritt durchringen können.

Liebe zueinander bleibt bestehen

An der mangelnden Liebe füreinander liege die Trennung nicht, versicherte das Paar. Während des gesamten Interviews hielten sie einander an den Händen. "Ich liebe diese Person immer noch. Es gibt keinen Zweifel, ich bin immer noch in sie verliebt. Ich feuere sie jeden Tag an", beteuerte Turner. "Ich liebe ihn immer noch", ergänzte Nist.

Die beiden wollen trotz ihrer Trennung ein Vorbild für ältere Singles bleiben. "Wir können Ihnen gar nicht sagen, wie viele Menschen uns erklärt haben, dass es ihnen so viel Hoffnung gegeben hat. Wir wollen, dass sich das für niemanden ändert", sagte Nist. Sie und Turner seien weiterhin hoffnungsvoll, sich erneut verlieben zu können.

Live-Hochzeit im TV

Turner war noch im Finale von "The Golden Bachelor", das am 30. November 2023 ausgestrahlt wurde, vor Theresa Nist auf die Knie gegangen. Die Hochzeit des Paares wurde am 4. Januar in der Liveshow "The Golden Wedding" im US-amerikanischen Fernsehen übertragen. "Ich weiß, dass ich einen Partner gefunden habe, mit dem ich all die Erfahrungen teilen kann, die das Leben für uns bereithält", hieß es damals in Turners Ehegelübde.

Sowohl Turner als auch Nist waren vor ihrer Teilnahme bei "The Golden Bachelor" mit ihren Jugendlieben verheiratet gewesen. Beide verstarben nach über 40 Jahren Ehe.