Geborgtes Weiß, Mario Barth, ... TV-Tipps am Mittwoch

"Geborgtes Weiß": Marta (Susanne Wolff), Ärztin und Mutter, mit ihrem Sohn Nathan (Elia Gezer). (cg/spot)

SpotOn News | 17.04.2024, 06:00 Uhr

In "Geborgtes Weiß" (Das Erste) schleicht sich ein Handwerker in das Leben einer Familie. Bei "Gestrandet in den Flitterwochen" (Sat.1) suchen sechs frisch vermählte Paare ihr Glück auf einer einsamen Insel. Bei RTL präsentiert Mario Barth die schrägsten Fälle von Bürokratie-Wahnsinn.

20:15 Uhr, Das Erste, Geborgtes Weiß, Drama

Marta (Susanne Wolff), Ärztin und Mutter, lebt mit ihrem Mann Roland (Ulrich Matthes) ein ruhiges und glückliches Familienleben mitten in der Natur. Doch das beseelte Landleben droht plötzlich aus den Fugen zu geraten, als Marta und ihr sechsjähriger Sohn Nathan (Elia Gezer) im Baumarkt auf Valmir (Florist Bajgora) treffen. Dieser taucht kurz nach der zufälligen Begegnung im Haus der Familie als Handwerker auf, um das Badezimmer zu renovieren. Roland empfängt ihn mit offenen Armen, Marta hingegen ist skeptisch, da sich Valmir ihr gegenüber merkwürdig verhält. Schon bald ahnt sie, dass sein Auftauchen ein dunkles Geheimnis aus ihrer Vergangenheit ans Licht bringen könnte, von dem weder Roland noch Nathan etwas wissen.

20:15 Uhr, Sat.1, Gestrandet… in den Flitterwochen, Kuppelshow

Liebes-Test im Paradies: Bei "Gestrandet in den Flitterwochen" wagen sechs frisch vermählte Paare einen ganz besonderen Start in ein neues Leben: Sie heiraten einen Unbekannten und verbringen ihre Flitterwochen auf einer einsamen Insel – ohne Ablenkung, ohne äußere Einflüsse. Fluch oder Segen für das junge Liebesglück? Welches Paar wird durch die Herausforderung näher zusammengeschweißt? Und für wen endet die Liebesreise frühzeitig?

20:15 Uhr, RTL, Mario Barth deckt auf!, Empörungscomedy

Im Sekundentakt werden öffentliche Gelder in Deutschland mit vollen Händen zum Fenster herausgeworfen. Dem Behördenirrsinn sind dabei keine Grenzen gesetzt. Aber ein Team von prominenten Spürnasen hört nicht auf, dem Verpulvern von Steuergeldern Widerstand zu leisten: Mario Barth kehrt zurück – mit brandneuen Folgen seiner Erfolgsshow "Mario Barth deckt auf!".

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Doktorspiele, Krimi

Wilsberg (Leonard Lansink) wird von Marie Kaiser (Elena Uhlig) engagiert, ihren Mann zu beschatten. Der Professor geht nämlich fremd. Als Wilsberg Kaiser beobachtet, wird dieser beim Liebesspiel erschossen. Anna Springer (Rita Russek) verdächtigt Marie. Denn sie wusste, dass ihr Mann fremdgeht und sie hat dazu noch ein äußerst schwaches Alibi. Außerdem ist Anna eifersüchtig, weil Marie sich zu Wilsberg hingezogen fühlt. Wilsberg hingegen macht sich auf die Suche nach dem wahren Mörder. Er beauftragt Alex mit der rechtlichen Vertretung von Marie und schickt Ekki in einen Undercover-Einsatz an die Universität.

Video News

20:15 Uhr, NITRO, Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows, Sci-Fi-Action

Die Turtles müssen den aus dem Gefängnis ausgebrochenen berüchtigten Serienmörder Shredder (Brian Tee) schnappen, welchem die Kreaturen Rocksteady und Bebop helfen. Und dann gibt es noch den krakenähnlichen Krang, dessen Ziel die Weltherrschaft ist. Können die Turtles New York retten und dabei dennoch im Verborgenen bleiben?