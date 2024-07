Wer kocht das Beste für die Gäste?, ... TV-Tipps am Mittwoch

"Wer kocht das Beste für die Gäste?": Ali Güngörmüs (l.) stellt sich dem Duell am Herd. (cg/spot)

SpotOn News | 17.07.2024, 06:01 Uhr

Bei "Wer kocht das Beste für die Gäste?" (Sat.1) tritt Ali Güngörmüs gegen Frank Rosin an. In "Monsieur Claude und sein großes Fest" (Das Erste) gerät eine Familienfeier aus dem Ruder. Auf RTL präsentiert Mario Barth wieder schräge Fälle von Bürokratie-Wahnsinn.

20:15 Uhr, Sat.1, Wer kocht das Beste für die Gäste?, Kochshow

Nach zwei gemeinsamen kulinarischen Roadtrips durch die USA steht jetzt der ultimative Kochwettbewerb an: Restaurantprofi und Saloon-Experte Frank Rosin tritt gegen den schnellen Kochkünstler Ali Güngörmüs an. Welche Zutat können die Spitzenköche spontan auf drei verschiedene Arten zubereiten? Wie schmeckt der Wilde Westen? Und darf es für einen Tag am Meer auch die klassische Ruhrpott Currywurst sein?

20:15 Uhr, Das Erste, Monsieur Claude und sein großes Fest, Komödie

Claude Verneuil (Christian Clavier) und seine Frau Marie (Chantal Lauby) planen, ihren 40. Hochzeitstag ruhig und gemütlich zu zweit zu feiern. Doch ihre vier Töchter haben andere Pläne und organisieren ein großes Familienfest, zu dem auch die Schwiegereltern aus aller Welt eingeladen werden. Während die Verneuils bereits die Koffis (Pascal N'Zonzi, Salimata Kamate) beherbergen, sind die Benichous (Daniel Russo, Nanou Garcia) aus Israel, die Lings (Bing Yin, Li Heling) aus China und die Benassems (Abbes Zahmani, Farida Ouchani) aus Algerien auf dem Weg. Die Vorfreude ist bei den Gästen aus verschiedenen Gründen eher gedämpft.

20:15 Uhr, RTL, Mario Barth deckt auf!, Empörungscomedy

In Deutschland werden öffentliche Gelder im Sekundentakt verschwendet, und dem bürokratischen Wahnsinn sind keine Grenzen gesetzt. Doch ein Team aus prominenten Spürnasen, angeführt von Mario Barth, setzt sich gegen die Verschwendung von Steuergeldern zur Wehr. Mario Barth kehrt zurück – mit brandneuen Folgen seiner erfolgreichen Show "Mario Barth deckt auf!".

20:15 Uhr, kabel eins, Safe House, Thriller

Der ehemalige CIA-Agent Tobin Frost (Denzel Washington) hat sich vor Jahren gegen sein Land gewandt und verkauft nun Amerikas Geheimnisse an den Höchstbietenden. Nach einem Angriff sucht er ausgerechnet im amerikanischen Konsulat in Kapstadt Zuflucht und wird in ein "Safe House" in Johannesburg gebracht, wo ihn Agenten verhören. Doch als das Safe House von Unbekannten angegriffen wird, gelingt dem jungen Agenten Matt Weston (Ryan Reynolds) zusammen mit dem Verräter Frost die Flucht.

20:15 Uhr, 3Sat, Die Toten vom Bodensee: Die vierte Frau, Krimi

In einem typischen Hopfenfeld am Bodensee wird die Leiche einer Frau entdeckt – Jutta Reike wurde vom Täter wie in einem Spinnennetz in den sieben Meter hohen Gerüsten drapiert. Sie ist das vierte Opfer eines Serienmörders. Doch die Kommissare Micha Oberländer (Matthias Koeberlin) aus Lindau und Hannah Zeiler (Nora Waldstätten) aus Bregenz erkennen, dass die Tat nicht dem üblichen Muster des Täters entspricht.