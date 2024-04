Jackpot, Der Quiz-Champion, ... TV-Tipps am Mittwoch

"Jackpot": Maren (Rosalie Thomass) hat sehr viel Geld gefunden. (cg/spot)

SpotOn News | 24.04.2024, 06:00 Uhr

In "Jackpot" (Das Erste) findet eine Frau 600.000 Euro - und wird damit nicht glücklich. Johannes B. Kerner sucht mit Promi-Experten den "Quiz-Champion" (ZDF). Außerdem präsentiert Mario Barth die schrägsten Fälle von Bürokratie-Wahnsinn (RTL).

20:15 Uhr, Das Erste, Jackpot, Krimidrama

Maren (Rosalie Thomass) arbeitet bei einem Abschleppunternehmen. Als sie in einem Wagen eine Tasche mit über 600.000 Euro findet, wird sie auf eine harte Probe gestellt. Ihr Mann Dennis (Friedrich Mücke) muss nach einem Unfall das Laufen von Neuem lernen und ob die Versicherung die Behandlungskosten zahlt, ist ungewiss. Maren gibt der Versuchung nach: Sie nimmt das Geld an sich und will es trotz Dennis' Einwänden auch behalten. Aber es gibt jemanden, der die 600.000 Euro vermisst. Einer, der keine Kompromisse macht, nicht verhandelt und keinen Finderlohn zahlt.

20:15 Uhr, ZDF, Der Quiz-Champion – Das Doppel-Special, Kuppelshow

In der Show mit Johannes B. Kerner treten Kandidaten und Experten im Doppel an. Wer wird Quiz-Champion und gewinnt 100.000 Euro? Nur das Zweier-Team, das alle fünf Duelle in den Wissensgebieten gewinnt, kann Quiz-Champion werden und 100.000 Euro gewinnen. Das Gewinnerteam des Doppel-Specials steht am Ende der zweiten Folge fest. Schafft es mehr als ein Team, alle Duelle zu gewinnen, dann kommt es zu einem Stechen im großen Finale.

20:15 Uhr, RTL, Mario Barth deckt auf!, Empörungscomedy

Im Sekundentakt werden öffentliche Gelder in Deutschland mit vollen Händen zum Fenster herausgeworfen. Dem Behördenirrsinn sind dabei keine Grenzen gesetzt. Aber ein Team von prominenten Spürnasen hört nicht auf, dem Verpulvern von Steuergeldern Widerstand zu leisten: Mario Barth kehrt zurück – mit brandneuen Folgen seiner Erfolgsshow "Mario Barth deckt auf!".

20:15 Uhr, arte, Alles in bester Ordnung, Komödie

Marlen (Corinna Harfouch) ist früher durch die Welt gereist. Sie ist eine leidenschaftliche Sammlerin. Alles ist zu wertvoll, zu bedeutend, um es wegzuschmeißen. Fynn (Daniel Sträßer) dagegen will mit nur hundert Dingen durch die Welt gehen. Durch ein Missgeschick lernen sich die beiden kennen. Fynn löst in seiner Zwischenmietwohnung einen Heizungsrohrbruch aus und muss Marlen um Hilfe bitten. Fynn versucht, Marlen von seiner Weltsicht zu überzeugen: Nur wer wenig hat, kann wirklich frei sein und hat Zeit für die wirklich wichtigen Dinge.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Bullenball, Krimi

Nach einem Besuch auf dem Bullenball wird Michael Klarmann (Nils Brunkhorst) erschossen. Ekki (Oliver Korittke), der direkt neben ihm stand, wird dabei verletzt. Fortan glaubt Ekki, man hätte es eigentlich auf ihn abgesehen. Um seinen Freund zu beruhigen, beginnt Georg Wilsberg (Leonard Lansink) zu ermitteln. Dabei stößt er auf ländliche Missgunst, Eifersucht und alte Familiengeheimnisse.