Unter anderen Umständen, ... TV-Tipps am Montag

"Unter anderen Umständen: Dämonen": Arne Brauner (Martin Brambach) zeigt Jana Winter (Natalia Wörner) auf seinem Handy Anrufe von Axel. (cg/spot)

SpotOn News | 08.07.2024, 06:00 Uhr

In "Unter anderen Umständen" (ZDF) verschwinden eine Frau und ihre Tochter spurlos. Sat.1 macht den großen Discounter-Check. In "Eingeschlossene Gesellschaft" (Das Erste) nimmt ein Vater die Lehrer seines Sohnes als Geiseln.

20:15 Uhr, ZDF, Unter anderen Umständen: Dämonen, Krimi

Jana Winter (Natalia Wörner) wird von Arne Brauner (Martin Brambach) zu einem Fall gerufen: Die Frau und die Tochter von Arnes Schulfreund Axel Schreiber (Johannes Zeiler), einem Kollegen aus dem Husumer Drogendezernat, sind spurlos verschwunden. Alle Hinweise führen ins Meer. Fischer entdecken die Puppe und die Jacke des Kindes im Wasser, was die Hoffnung auf ein gutes Ende fast zerstört. Dann eine überraschende Wendung: Es kommt ein Anruf, dass Hulda in ihrer Sprachschule vermisst wird. Ihr Mann wusste nichts von dieser Schule.

20:15 Uhr, Sat.1, Der Sat.1 Discounter-Check! Aldi, Lidl, Penny & Co, Reportage

Viele Deutsche werden von günstigen Eigenmarken und Sonderangeboten in die Discountermärkte gelockt. Einer aktuellen forsa-Umfrage im Auftrag von Sat.1 zufolge kauft die Hälfte der Befragten hauptsächlich in Discountern ein. Doch sind es nur die Preise, die überzeugen – oder auch die Produktqualität, die frischen Backwaren und das Bio-Sortiment? "Der SAT.1 Discounter-Check! Aldi, Lidl, Penny & Co." nimmt die vier größten Discountermarken genau unter die Lupe.

20:15 Uhr, Das Erste, Eingeschlossene Gesellschaft, Komödie

Freitagmittag an einer Schule in Köln: Die Klassenzimmer leer, der Schulhof verlassen. Umso größer die Überraschung im spärlich besetzten Lehrerzimmer, als es klopft. Der vierfache Vater Manfred Prohaska (Thorsten Merten) hat ein dringendes Anliegen: Er fordert das Lehrerkollegium auf, über den fehlenden Punkt für die Abiturzulassung seines Sohnes zu beraten, der durch die strenge Bewertung des Lateinlehrers Engelhardt (Justus von Dohnányi) fehlt. Als der berüchtigte Lehrer sich weigert, zückt Prohaska eine Pistole und erzwingt eine sofortige Notenkonferenz.

20:15 Uhr, arte, Conti – Meine zwei Gesichter, Drama

Die Sängerin Elisabeth "Liz" Jordan (Larissa Sirah Herden) wird beschuldigt, ihr Baby Zara getötet zu haben. Die einstige Staranwältin Anna Conti (Désirée Nosbusch) nimmt den Fall an, was für sie ein Comeback bedeutet. Im Prozess steht sie ihrer ehemaligen Referendarin Henry Mahn (Malaya Stern Takeda) gegenüber, die als Staatsanwältin ihren ersten Fall hat. Der Fall wird von der Presse intensiv verfolgt, und die Angeklagte wird rücksichtslos vorverurteilt.

22:15 Uhr, ZDF, Birthday Girl, Thriller

Eine Mutter (Trine Dyrholm) versucht durch eine gemeinsame Karibikkreuzfahrt, die Beziehung zu ihrer Tochter (Flora Ofelia Hofmann Lindahl) zu verbessern. Nach einer wilden Partynacht steht der Vorwurf einer Vergewaltigung der 18-Jährigen im Raum. Da die Besatzung keine strafrechtliche Befugnis hat, beginnt die Mutter selbständig mit einer spektakulären Suche nach dem Täter auf hoher See, was sie noch weiter von ihrer traumatisierten Tochter entfremden könnte.