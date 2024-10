Unter anderen Umständen, ... TV-Tipps am Montag

In "Unter anderen Umständen" (ZDF) entpuppt sich ein Reitunfall als Mord. In der "Höhle der Löwen" (VOX) werden gesunde Instant-Gerichte angeboten und bei "Bauer sucht Frau" (RTL) verkuppelt Inka Bause einsame Landwirte.

20:15 Uhr, ZDF, Unter anderen Umständen: Nordwind, Krimi

An einem stürmischen Herbsttag an der Flensburger Förde kommt Andreas Falkenberg, der Besitzer eines Reiterhofs, bei einem Ausritt mit seiner Tochter Toni (Cloé Heinrich) ums Leben, als er vom Pferd stürzt. Zunächst sieht alles nach einem tragischen Unfall aus, doch bei näherer Betrachtung stellt sich heraus, dass es kein Unglück war: Es war Mord. Hinweise deuten darauf hin, dass der Täter gezielt am Tatort auf sein Opfer gewartet hat. Jana Winter (Natalia Wörner), Matthias Hamm (Ralph Herforth) und Alwa Sörensen (Lisa Werlinder) übernehmen die Ermittlungen.

20:15 Uhr, VOX, Die Höhle der Löwen, Gründershow

In der siebten Folge zieht der orientalische Duft durch die Höhle. Gründer Muhammet Bulat hat schon viele berufliche Stationen hinter sich, aber der große Erfolg blieb ihm bislang verwehrt. Mit seinem Unternehmen BULGURCUPS hofft er, die Löwen von seinen gesunden Instantgerichten zu überzeugen. Obwohl Ralf Dümmel und seine Kollegen das Essen schätzen, steigen einer nach dem anderen aus. Für den sichtlich berührten Gründer scheint es erneut ein Rückschlag zu sein. Oder etwa doch nicht?

20:15 Uhr, RTL, Bauer sucht Frau, Kuppelsoap

"Herzlichen Glückwunsch, Bauer sucht Frau!" Die beliebte Kuppelshow mit Inka Bause feiert ihr 20-jähriges Bestehen. Jahr für Jahr begeistert die RTL-Show mit emotionalen Momenten und neuen Paaren: Schon beim traditionellen Scheunenfest kommen sich die Teilnehmer näher, und während der Hofwoche beginnen die ersten romantischen Funken zu sprühen – für manche endete die Teilnahme sogar in der großen Liebe.

20:15 Uhr, ONE, La Palma, Drama

Markus (Daniel Sträßer) und Sanne (Marleen Lohse) wollen endlich wieder gemeinsam Urlaub machen: Las Palmas de Gran Canaria ist ihr Ziel. Doch am Ankunftsort stellen sie erschrocken fest, dass sie auf der falschen Insel gelandet sind: Markus hat versehentlich Flüge nach La Palma gebucht. Um die Situation zu retten, wird Markus kreativ: Er bricht in ein verlassenes Ferienhaus ein und behauptet, es gehöre ihm. Ein Rollenspiel beginnt: Markus verwandelt sich in Pablo, einen temperamentvollen Spanier, der Sannes Herz aufs Neue erobert. Sanne wird zur verführerischen Alba und lässt sich nach kurzem Zögern auf das Spiel ein.

20:15 Uhr, RTLzwei, American Pie – Jetzt wird geheiratet, Komödie

Jim (Jason Biggs) und Michelle (Alyson Hannigan) stehen kurz davor, zu heiraten. Natürlich sind auch ihre alten Freunde Stifler (Seann William Scott), Finch (Eddie Kaye Thomas) und Kevin (Thomas Ian Nicholas) zur Feier eingeladen. Doch die Hochzeitsvorbereitungen verlaufen alles andere als reibungslos: Jim macht sich Sorgen, wie das Leben nach der Hochzeit wohl wird, Stifler hat nur im Sinn, die Brautjungfern zu beeindrucken, und Finch hat sich hoffnungslos in Michelles Schwester Cadence (January Jones) verliebt.