München Mord, Das Duell um die Welt, ... TV-Tipps am Samstag

"München Mord: A saisonale G'schicht": Die Ermittler Ludwig Schaller (Alexander Held, l.), Angelika Flierl (Bernadette Heerwagen) und Harald Neuhauser (Marcus Mittermeier). (cg/spot)

SpotOn News | 10.02.2024, 06:00 Uhr

Ein Toter zu Füßen des Friedensengels beschäftigt die Ermittler in "München Mord" (ZDF). Auf ProSieben laden Joko und Klaas wieder zum "Duell um die Welt" ein. Bei "Frag doch mal die Maus" (Das Erste) stellen sich Promis gewitzten Kinderfragen.

20:15 Uhr, ZDF, München Mord: A saisonale G'schicht, Krimi

Klaus Niehoff (Florian Jahr) liegt zu Füßen des Friedensengels. Ein Sturz – man geht von Selbstmord aus. Doch die Kommissare Neuhauser (Marcus Mittermeier), Flierl (Bernadette Heerwagen) und Schaller (Alexander Held) finden zu viele Ungereimtheiten. Niehoff war hoch verschuldet, seine Ehe am Ende, er hatte einen Bekannten halb totgeprügelt und seine Ex-Geliebte in einem Museum bedroht. Eine Motorradfahrerin schien ihn kurz vor seinem Sturz beobachtet zu haben. Aber er hatte noch Pläne, was gegen Selbstmord spricht.

20:15 Uhr, ProSieben, Das Duell um die Welt – Team Joko gegen Team Klaas, Show

Der epische Kampf um den Weltmeister-Titel geht in eine neue Runde. Joko & Klaas duellieren sich in eigens zusammengestellten Teams rund um den Erdball. Welches Team beweist Mut, Kraft und Willensstärke? Wer findet für das Team seines Gegners die größten Herausforderungen? Die Reiserouten und Aufgaben werden jeweils durch den Gegner festgelegt. Die Entscheidungen über Triumph oder Niederlage fallen dann im Studio zwischen Joko & Klaas. Wer wird am Ende neuer Weltmeister?

20:15 Uhr, Das Erste, Frag doch mal die Maus, Familienshow

Endlich ist es wieder Zeit für "Frag doch mal die Maus" mit Esther Sedlaczek. Deutschlands verrückteste Familienshow kommt mit einer neuen Ausgabe voller faszinierender Rätsel. Nur die verblüffendsten Kinderfragen schaffen es auf den Maus-Stundenplan: Können vier Kaugummis einen Menschen zum Schweben bringen? Und kann künstliche Intelligenz kreativ sein? Die glasklaren Antworten dazu kommen – wie immer – von den Experten aus der "Sendung mit der Maus": Für Siham El-Maimouni, Armin Maiwald, Ralph Caspers und Christoph Biemann ist kein Rätsel zu groß und kein Experiment zu schwer.

20:15 Uhr, Sat.1, Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, Fantasymärchen

Der Zauber-Zoologe Newt Scamander (Eddie Redmayne) kommt mit einem geheimnisvollen Koffer in New York an. Durch Zufall entwischt das Zauberwesen Niffler, welches in der Stadt großes Chaos anrichtet. Porpetina macht sich auf die Suche nach dem Ausreißer und seinem Besitzer, um die Gunst des Magischen Kongresses der USA zu gewinnen. Durch eine folgenschwere Verwechslung finden jedoch noch mehr zauberhafte Kreaturen ihren Weg ins Freie.

20:15 Uhr, ONE, Der Kroatien-Krimi: Scheidung auf Kroatisch, Krimi

Die Gäste eines Restaurants an Splits Strandpromenade erleben einen dramatischen Auftritt: Die 20-jährige Leyla (Tesa Litvan) behauptet vor den Augen der sprachlosen Wirtin Nika (Lucie Heinze), von ihrem Partner Jure (Luka Dimic) schwanger zu sein. Kurz darauf wird die junge Frau tot aufgefunden. Nicht nur die Messerstiche, sondern auch das brutale Abtrennen des Ringfingers erinnern Kommissarin Stascha Novak (Jasmin Gerat) und ihren Kollegen Emil Perica (Lenn Kudrjawizki) an einen früheren Fall.