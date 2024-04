Strafe oder Sendezeit? „Joko & Klaas gegen ProSieben“: Gelingt den beiden erneut der Triumph?

Im "Joko & Klaas gegen ProSieben"-Finale ging es für die Entertainer ans Dosenschießen. (ncz/spot)

SpotOn News | 23.04.2024, 23:44 Uhr

24 Stunden Sendezeit im ProSieben-Programm haben Joko und Klaas offenbar geschlaucht. In der neuen Ausgabe von "Joko & Klaas gegen ProSieben" lief nicht alles wie am Schnürchen. Gelang am Ende dennoch der Triumph über den Sender?

Halbzeit in der siebten Staffel von "Joko & Klaas gegen ProSieben": Nach dem großen Triumph der vergangenen Woche, in der 24 Stunden ProSieben-Sendezeit für Joko Winterscheidt (45) und Klaas Heufer-Umlauf (40) heraussprangen, hat Moderator Steven Gätjen (51) direkt eine Hiobsbotschaft für die beiden in der Tasche: Die Risikovariante – wie in den vorherigen beiden Folgen – ist keine Option mehr. Zudem macht er sehr deutlich klar, dass der Vorwochen-Preis eine einmalige Sache war. Joko und Klaas kämpfen also wieder um "nur" 15 Minuten Sendezeit.

Video News

Sechs prominente Gäste im Kampf gegen Joko und Klaas

Gleich in den ersten zwei Runden können Joko und Klaas punkten: In "Radius Müller Westernhagen" gelingt den beiden dank grandioser Leistung von Joko beim Dartspielen der Vorteil. Auch Runde zwei, "Das Heimlich-Manöver", entscheiden die beiden Entertainer im Versteckenspielen-Duell gegen Sophie Passmann (30) und Tommi Schmitt (35) für sich.

In Spiel drei haben Joko und Klaas zwei Stunden Zeit, ein Klavier im Komikfilm-Style aus dem Fenster auf die Straße zu befördern – aber so, dass sich danach noch der berühmte ProSieben-Jingle darauf spielen lässt. Trotz meterweise Luftpolsterfolie und einer Kinderhüpfburg gelingt das Vorhaben am Ende nicht – eine erste Niederlage für das Duo.

In Runde vier und fünf darf sich das erfahrene Entertainer-Gespann dann wieder über Erfolge freuen – und noch mehr prominente Gäste. In Spiel vier mit dem Titel "Gebrüder Steif und die einfachen Runden" können die beiden trotz eines an der Schulter verletzten Jokos und eines gehandicapten Klaas punkten. In "Wie macht der Schabrackentapir?" siegen Joko und Klaas im spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen mit den Comedians Michael Mittermeier (58) und Till Reiners (39) beim Erraten von Geräuschen.

In der letzten Runde vor dem Finale müssen Joko und Klaas trotz Vorsprungs im Stunt-Duell mit Schauspieler Emilio Sakraya (27) und Schauspielerin Jeanne Gourseaud (28) dann jedoch noch eine Niederlage einstecken.

Strafe oder Sendezeit?

Im Finale geht es wieder um die berühmten 15 Minuten Sendezeit – diesmal unter dem Motto "Versuche Verteilen". Das Duo muss sieben verschiedene Aufgaben erfüllen, darunter zum Beispiel Scrabble, Pfannkuchen wenden und ein Murmelspiel. Zuvor müssen sie auf die jeweiligen Aufgaben die Anzahl an Versuchen verteilen, die sie maximal benötigen werden – plus die vier in der Vorrunde erspielten Vorteile.

Doch auch die helfen Joko und Klaas am Ende nicht aus der Patsche: Zuerst scheitern die beiden kläglich am Versuch, sich eine Packung Taschentücher von Handrücken zu Handrücken zuzuschmeißen, am Ende macht ihnen Dosenschießen einen Strich durch die Rechnung. Die Moderatoren müssen nun als Strafe die Grafiken für die Sendung in der kommenden Woche (30. April um 20:15 Uhr bei ProSieben und auf Joyn) selbst designen und programmieren.

Gewonnen! Aber wir sind ja nicht so. Schaut mal, @jokoundklaas. Hier schon mal eine Animation für die nächste Folge. Macht sich sicher gut auf dem schönen LED-Boden. #JKvsP7 pic.twitter.com/phcc5jp6DA — ProSieben (@ProSieben) April 23, 2024

Insgesamt treten Winterscheidt und Heufer-Umlauf in der laufenden Staffel noch drei Mal gegen ihren Heimatsender an, die letzte Folge läuft am 14. Mai.