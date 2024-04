Sonntag sind sie Programm-Direktoren Joko und Klaas: Ihr ProSieben-Programm auf Pizza-Zettel verraten

Der Masterplan: So sieht Joko und Klaas' Sende-Sonntag aus. (jök/spot)

SpotOn News | 19.04.2024, 13:58 Uhr

Am Sonntag gestalten Joko und Klaas als ProSieben-Programm-Direktoren den gesamten TV-Tag des Senders. Jetzt gelangte ein Geheimpapier in Form eines beschriebenen Pizza-Bestellzettels an die Öffentlichkeit. Das Dokument verrät, welche Highlights sich die beiden für Sonntag ausgedacht haben.

Sie liefern heiß und fettig: Erst am Dienstag haben sie in der 50. Ausgabe von "Joko & Klaas gegen ProSieben" die Herrschaft über einen ganzen Sendetag gewonnen. Nun verrät ein reichlich bekritzelter Pizza-Bestellzettel, was Joko Winterscheidt (45) und Klaas Heufer-Umlauf (40) als Programm-Direktoren am Sonntag, 21. April, ab 0:00 Uhr mit den ProSieben-Zuschauerinnen und -Zuschauern vorhaben.

Joko und Klaas planen Senderübernahme

Nicht überall, wo "Plan" drübersteht, ist auch einer drin. Anders bei Joko und Klaas. Auf mehrfache Nachfrage haben die beiden Show-Asse ihrem Haussender ProSieben einen Programmplan zukommen lassen, der es in sich hat. Das Werk ist gespickt mit leckeren TV-Zutaten.

Unter der Überschrift "24 h von und mit Joko & Klaas", garniert mit einer Reihe von Premium-Sternen, enthüllen sie ihren bislang geheimen Sendeplan. Am Sonntag gegen 0:00 Uhr erfolgt in einer einstündigen Live-Sendung mit beiden zunächst die "feierliche Übernahme des Senders".

Nach "feinsten Perlen der Nachtunterhaltung" (ab 1:00 Uhr), sind "Das gescheitertste TV-Experiment aller Zeiten" (ab 2:50 Uhr) und "Das große Rückwärts-Event" (ab 4:55 Uhr) zu sehen – Inhalt noch "tba".

"Ouvertüre bis Konfitüre" – Frühstücksfernsehen mal anders

Nach der "besten" und der "schlechtesten" Simpsons-Episode ever haben alle ProSieben-Zuschauer ab 9:00 Uhr die Möglichkeit, 40 Minuten lang live gemeinsam mit Joko und Klaas in den Tag zu starten. Motto: "Overtüre bis Konfitüre". Da scheint vieles möglich.

Nach einer Unterbrechung durch Folgen aus "90ies Talkshows" aus dem "Pro7- Giftschrank" melden sich beide erneut als Live-Frühstücker zurück. Genauso kurzweilig geht es ab 13:20 Uhr mit "Premium Entertainment" und ab 14:45 Uhr mit einem "Spielenachmittag!!! für Jung und Alt" weiter.

Auch Freund und Moderator Steven Gätjen (51) darf in Joko und Klaas' Programm nicht fehlen. Er wird gegen 15:50 Uhr mit einer Überraschung im Programm angekündigt, ehe die beiden ab 16:40 Uhr mit einem "Worst of" eines noch ungenannten Formats wieder übernehmen.

"Was das Budget noch hergibt"

Fakten vom Tag liefern um 17:45 Uhr die Nachrichten der ProSieben-":newstime", bevor die Herren Programm-Direktoren mit der Programmfarbe Show und Unterhaltung ab 18:00 Uhr mit "Premium-Überraschungen" und einem "Neuen Showformat" (ab 20:00 Uhr) fortsetzen.

Ob ("evtl.") beide der Primetime ein neues Highlight hinzufügen können, scheint noch in den Premium-Sternen zu stehen. Dass der ProSieben-Abend große Unterhaltung bieten wird, jedoch nicht. Ihre Randnotiz: "wird super".

Ab 22:15 Uhr scheinen die beiden TV-Tausendsassas dann zum ersten Mal die konkreten Programm-Ideen ausgegangen zu sein. Mit dem Vermerk von fünf "?????" und der Anmerkung in Klammern "was das Budget noch hergibt", halten sie sich den Programmpunkt noch offen. Um 0:00 Uhr ist dann für beide wieder "Schluss!!!"

Liefert die "Veggie"-Redaktion Fleisch?

Kritiker mögen anmerken, ihnen fehle mehr "Fleisch" an den Notizen in Form konkreterer Informationen zu dem einen oder anderen Programmpunkt. Dies könnte mit den kulinarischen Präferenzen der Showmaster und ihrer Redaktion zusammenhängen. In der oberen rechten Ecke des Sendeschema-Dokuments sind drei Pizza-Bestellwünsche vermerkt.

Demnach wurden vor oder nach Verfassung des Sonntagsprogramms "1 X Veg"(an)-, "9 X Veggie"- und "1 x Spezial"-Pizzen geordert. Fans von Joko und Klaas wissen jedoch, dass beide stets in der Lage sind, gute Unterhaltung abzuliefern – wenn es sein muss auch 24 Stunden am Stück.