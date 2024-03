Wendland, I Feel Pretty, ... TV-Tipps am Samstag

"Wendland - Stiller und das große Schweigen": Remy Luger (Christoph Bach, r.) steht plötzlich in Jakob Stillers (Ulrich Noethen) Garten. (cg/spot)

SpotOn News | 09.03.2024, 06:01 Uhr

In "Wendland" (ZDF) taucht ein übel zugerichteter Mann in Kommissar Stillers Garten auf. Amy Schumer macht dem Bodyshaming in "I Feel Pretty" (RTLzwei) eine Kampfansage. Bei "Schlag den Besten" (RTL) kämpfen elf Promis um 10.000 Euro.

20:15 Uhr, ZDF, Wendland – Stiller und das große Schweigen, Krimireihe

Jakob Stiller (Ulrich Noethen) hat sich gut im Wendland eingelebt und mit seiner neuen Dienststelle arrangiert. Eines Morgens taucht ein unbekannter Mann, eine Art "Kaspar Hauser"-Figur in seinem Garten auf. Stiller bringt den verletzten Mann ins Krankenhaus, kann aber außer seinem Namen, Remy Luger (Christoph Bach), nichts weiter herausfinden. Der Mann schweigt eisern. Wenige Stunden später wird die Leiche des jungen Gärtners Niklas Kiehn (Severin Mauchle) gefunden. Als Stiller den unbekannten Mann erneut im Krankenhaus besucht, trifft er auf Eva Sorrow (Hedi Kriegeskotte), Ehefrau eines einflussreichen Großgrundbesitzers aus der Gegend. Sie ist sichtlich mitgenommen und möchte Remy helfen.

20:15 Uhr, RTLzwei, I Feel Pretty, Komödie

Auf Datingportalen wird sie nicht angeschrieben, in der Bar ignoriert und in stilvollen Mode-Boutiquen auf die Onlineseite für große Größen verwiesen: Renee (Amy Schumer) ist sich sicher, dass diese Ablehnung mit ihrem vermeintlich "durchschnittlichen" Äußeren zusammenhängt. Als sie jedoch nach einem Sturz im Fitnessstudio und einem Schädelhirn-Trauma ein komplett neues Selbstbewusstsein entwickelt, scheint sie vom Glück verfolgt zu werden. Würde nur der neu gewonnene Zauber länger anhalten.

20:15 Uhr, RTL, Schlag den Besten, Spielshow

In der Spielshow "Schlag den Besten" treten elf Prominente in zehn Herausforderungen an, um ihre sportlichen und mentalen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Jeder Sieg kann ihnen 10.000 Euro einbringen, gefolgt von der schwierigen Entscheidung, das Geld zu behalten oder im Spiel zu bleiben. Die Staffel gipfelt im Finale der vierten Show, wo die zwei Top-Prominenten um den großen Jackpot spielen.

20:15 Uhr, Sat.1, Drachenreiter, Animation

Der liebenswerte Drache Lung und das freche Koboldmädchen Schwefelfell sind auf der Suche nach einem sicheren Zuhause. Auf ihrer Reise zum sogenannten Saum des Himmels treffen sie auf den Waisenjungen Ben, der sich ihnen ohne zu zögern anschließt. Gemeinsam müssen sich die Freunde einigen Herausforderungen stellen. Dabei ahnen sie nicht, welch abscheuliche Gefahren auf ihrem Weg lauern.

20:15 Uhr, ONE, Der Masuren-Krimi: Die verlorene Tochter, Krimi

Als Babys in den Wirren des Zweiten Weltkriegs getrennt, jetzt beim Wiedersehen in Masuren vereint: Die 78-jährige Agnieszka Witczak (Katharina Schumacher) freut sich, ihre ein Jahr ältere Schwester Eleonor Seifert (Bozena Baranowska) aus Deutschland endlich kennenzulernen! Den Schmerz, den Großteil ihres Lebens ohne die Familie verbracht zu haben, kann sie jedoch nicht beiseiteschieben. So endet das Fest mit einem Streit. Als Agnieszka am nächsten Tag erdrosselt aufgefunden wird, setzen Kriminaltechnikerin Dr. Viktoria Wex (Claudia Eisinger), Dorfpolizist Leon Pawlak (Sebastian Hülk) und Kommissarin Zofia Kowalska (Karolina Lodyga) bei den Angehörigen an.