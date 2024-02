Stars Usher: Er zweifelte an seiner Musikkarriere

Usher - Apple Music Super Bowl LVIII Halftime Show 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.02.2024, 10:40 Uhr

Der 45-jährige Sänger hätte fast mit der Musik aufgehört, da er laut eigene Aussage keine Unterstützung bekam.

Usher verrät, dass er vor längerer Zeit fast mit der Musik aufgehört hätte.

Der ‚Yeah!‘-Interpret hatte im Laufe seiner Karriere mit starken Selbstzweifeln zu kämpfen, nachdem es ihm zeitweise nicht gelang, an seine früheren Erfolge anzuknüpfen. Da ihn das Gefühl plagte, dass seine Songs nicht mehr richtig bei seinen Fans ankommen, überlegte Usher sogar die Musik ganz aufzugeben. Im Interview mit ‚PEOPLE‘ gibt er preis: „Ich glaube, ich war einfach frustriert und ich brauchte einen Moment, um Druck abzulassen und meine Gefühle zu verarbeiten. Ich spürte, dass ich keine Unterstützung bekam und das erstickte mich, denn ich strengte mich immer noch genauso an, um die Dinge zu kreieren, von denen ich dachte, dass sie gut ankommen würden. Der Zeitpunkt zum Nachdenken war gekommen. Soll ich aufhören? Bin ich gut genug? Ist es an der Zeit, aufzugeben?“

Um Antworten auf seine Fragen zu finden, nahm sich Usher eine längere Auszeit und ging auf Weltreise. „Thailand, Afrika, Indien, Tokio, London — ich machte eine Reise“, erzählt er über seine Erlebnisse. „Es ging einfach darum Spaß zu haben. Nachdem ich all diese Orte besucht hatte, wurde es mir klar. Ich konnte meine Gedanken klären und an einem Punkt ankommen, an dem ich mich entspanne und zulasse, dass das Licht sich ausbreitet, statt die Dinge in Schubladen — gut oder schlecht — zu sehen. Alles, was ich durchgemacht habe, hatte einen Grund. Ich entscheide mich dafür, das nicht als etwas Negatives zu sehen.“