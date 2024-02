Stars Usher: Gaststars beim Super Bowl

Usher - Apple Music Super Bowl LVIII Halftime Show Press Conference 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.02.2024, 16:45 Uhr

Der 45-jährige Sänger wird am Sonntag während der Halbzeitpause auftreten. Dafür hat er sich hochkarätige Unterstützung mit ins Boot geholt.

Usher hat für seine Halbzeitshow beim Super Bowl hochkarätige Gaststars engagiert.

Der 45-jährige Rapper wird am Sonntag (11. Februar) bei dem prestigeträchtigen American-Football-Event auf der Bühne stehen. Das Spiel zwischen Kansas City Chiefs und den San Francisco 49ers im Allegiant Stadium in Paradise, Nevada wird von Fans mit Spannung erwartet. Doch auch die Show des legendären Musikers zieht zweifelsohne ein Millionenpublikum vor die Fernsehgeräte — und Usher hat laut eigener Aussage so einige Überraschungen für seine Zuschauer geplant. Während einer Pressekonferenz erklärte er am Donnerstag (8. Februar): „Es gibt diese Fantasielisten von Songs, die veröffentlicht wurden. Die Leute versuchen herauszufinden, welchen Song ich als erstes, in der Mitte und am Ende performen werde. Ich habe mir viele Gedanken über meine Vergangenheit gemacht und will meine Gegenwart zelebrieren, die hier in Las Vegas stattfindet. Ich denke auch darüber nach, wohin ich in Zukunft will. Und das war eigentlich meine Idee.“

Der achtfache Grammy-Sieger wird ein Medley seiner größten Hits zum Besten geben. Dabei dürfen selbstverständlich auch Gaststars nicht fehlen. „Ich habe mir natürlich viele Gedanken dazu gemacht, mit wem ich diesen Moment teilen möchte und ich denke, dass diejenigen, die dabei sein werden, genauso viel Anerkennung für ihre Karriere verdienen wie ich — egal ob wir bereits zusammen gearbeitet haben oder ob sie ihre eigenen Momente hatten.“