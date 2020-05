Verhüllungskünstler Christo stirbt kurz vor seinem 85. Geburtstag

Der weltberühmte Verhüllungskünstler Christo ist tot. Am 13. Juni wäre er 85 Jahre alt geworden.

Auf seinem Twitter-Account heißt es dazu am Sonntagabend von seinem Büro: „Christo ist heute, am 31. Mai 2020, in seinem Haus in New York City verstorben. Christo und Jeanne-Claude haben immer klargestellt, dass ihre laufenden Kunstwerke auch nach ihrem Tod fortgesetzt werden. L’Arc de Triomphe, Wrapped (Projekt für Paris) ist vom 18. September bis zum 3. Oktober geplant.“

Über die Todesursache wurde bislang nichts bekannt.

Christo passed away today, on May 31, 2020, at his home in New York City. Christo and Jeanne-Claude have always made clear that their artworks in progress be continued after their deaths. L'Arc de Triomphe, Wrapped (Project for Paris) is still on track for Sept. 18–Oct. 3, 2021. pic.twitter.com/xHPURw60w2

— Christo and Jeanne-Claude (@ChristoandJC) May 31, 2020