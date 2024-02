Mailänder Modewoche Verona Pooths Ältester: Diego Pooth startet als Model durch

Gern gesehene Red-Carpet-Gäste: Diego Pooth und seine Mutter Verona Pooth. (ili/spot)

SpotOn News | 20.02.2024, 08:32 Uhr

Diego Pooth, der Sohn von Verona Pooth, hat einen neuen Model-Job an Land gezogen. Bei der Mailänder Modewoche wird er für Philipp Plein über den Catwalk laufen.

Diego Pooth (20), der älteste Sohn von Verona (55) und Franjo Pooth (54), startet weiter als Model durch. Er hat einen neuen großen Job an Land gezogen: Bei der Mailänder Modewoche wird der gebürtige Kölner für den Mode-Designer Philipp Plein (46) über den Laufsteg schreiten.

Die Mailänder Modewoche findet von 20. bis 26. Februar in der norditalienischen Modemetropole statt. Und Verona Pooth wird bei seinem Catwalk-Auftritt vor Ort dabei sein. "Ich glaube, da werde ich einen Herzinfarkt sterben vor Freude und vor Aufregung", sagte sie RTL.

Schon länger arbeitet der 20-jährige Diego neben dem Studium als Fashion-Model und verdient sich so etwas Geld dazu. Seit einem Jahr steht der Student auch bei der renommierten Agentur Elite unter Vertrag. Mama Verona wundert das nicht. "Ich finde ihn ganz lässig und er ist so schön bodenständig. Ein toller Junge", schwärmt sie am Rande der Berlinale in dem Gespräch mit RTL.

Diego Pooth kehrt aus den USA zurück

Während der Corona-Pandemie zog Diego Pooth im Jahr 2021 nach Florida, um dort Profi-Golfer zu werden. Auf Instagram kann man ihm beim Spiel zusehen. Zwei Jahre später machte er an der Elite-Sport-Akademie "IMG" seinen Abschluss. Als nächstes steht die Rückkehr nach Deutschland an, wo er in Berlin weiter studieren wird. "Er macht sein eigenes Ding. Ich bin einfach nur gespannt als Mutter und werde das natürlich mit großem Herzen verfolgen", sagt Verona Pooth stolz.

Diego Pooth stammt aus der Ehe von Entertainerin Verona und Unternehmer Franjo Pooth. Die beiden sind seit 2000 ein Paar und feiern am 18. Mai ihren 20. Hochzeitstag. Der erste gemeinsame Sohn San Diego kam im September 2003 zur Welt, sein Bruder Rocco Ernesto folgte im Juni 2011.