Stars Veronica Ferres und Carsten Maschmeyer: Trennung nach über 15 Jahren

Veronica Ferres - January 2012 - zu Gast in der NDR Talkshow BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.08.2026, 18:00 Uhr

Die Schauspielerin und der Unternehmer sind kein Paar mehr. Aus ihrer Liebe sei eine "vertrauensvolle Freundschaft" geworden.

Veronica Ferres und Carsten Maschmeyer haben sich getrennt.

Das Promi-Paar hat seine Beziehung nach über 15 Jahren auf Eis gelegt. Bestätigt wurde das Ehe-Aus durch den gemeinsamen Medienanwalt Christian Schertz. Demnach hatten Ferres und Maschmeyer die Entscheidung bereits vor längerer Zeit im gegenseitigen Einvernehmen getroffen. Als Grund nannten sie ihre beruflichen Verpflichtungen: Ferres arbeitet als Schauspielerin und Produzentin, Maschmeyer als Investor. Beide seien dadurch zeitlich stark eingespannt und müssten häufig an unterschiedlichen Orten auf der Welt sein.

In einer gemeinsamen Erklärung betonten die beiden, dass sich ihre Beziehung über die Jahre verändert habe. „Mit der Zeit ist aus unserer Liebe eine tiefe, vertrauensvolle Freundschaft entstanden“, erklärten sie. „Wir blicken mit großer Dankbarkeit auf unseren gemeinsamen Weg zurück und werden auch in Zukunft eng verbunden bleiben.“ Als Familie wollen Ferres und Maschmeyer weiterhin zusammenhalten.

Ferres hat eine Tochter aus ihrer ersten Ehe mit Martin Krug, Maschmeyer zwei Söhne aus einer früheren Beziehung. „Das Wohl unserer Familie steht für uns an erster Stelle“, stellten die beiden klar. Für ihre Stiefkinder und die gesamte Familie wollten sie weiterhin da sein. Abschließend baten die Stars um Verständnis, „dass wir zum Schutz unserer gesamten Familie unsere Privatsphäre wahren möchten“. Über diese Erklärung hinaus werde es keine weitere Stellungnahme geben.

Ferres und Maschmeyer hatten im September 2014 an der Côte d’Azur in Südfrankreich geheiratet. Ihre Beziehung überstand auch schwierige Zeiten, darunter einen Erpressungsversuch gegen Maschmeyer und seine Hautkrebserkrankung. 2021 sprach der Unternehmer zudem öffentlich über eine frühere Tablettensucht. Damals bezeichnete er Ferres als seinen „einzigen Anker und Lichtblick“. Noch im Juni dieses Jahres hatten beide gemeinsame Fotos auf Instagram veröffentlicht und sich gegenseitig zum Geburtstag gratuliert. „Mit dir fühlt sich jeder Tag besonders an“, schwärmte die ‚Das Superweib‘-Darstellerin.