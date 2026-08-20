Stars Veronica Ferres: Das Loslassen von Tochter Lilly fiel ihr schwer

Veronica Ferres - Nov 12 BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.08.2026, 18:00 Uhr

Die Schauspielerin gesteht, wie herausfordernd es für sie war, als ihre Tochter alleine in die USA zog.

Veronica Ferres musste erst lernen, ihre Tochter Lilly Krug loszulassen.

In einem aktuellen Interview gab die Schauspielerin Einblicke in die Beziehung zu ihrer inzwischen erwachsenen Tochter und verriet, warum ihr deren Selbstständigkeit nicht immer leichtfiel. Lilly zog mit 18 Jahren in die USA, um dort ihren eigenen Weg zu gehen. Auch eine Reise, die ihre Tochter allein zum Kilimandscharo unternahm, stellte die 60-Jährige vor eine emotionale Herausforderung.

Ferres räumte im Interview mit Gala ein: „Ich hatte solche Angst.“ Inzwischen sieht sie diese Entwicklung auch als wichtige persönliche Lektion. Lilly bei ihren Entscheidungen zu unterstützen und dabei die eigenen Sorgen zurückzunehmen, habe sie Demut gelehrt. „Aber Lilly ist eine Macherin. Und ich habe ihr vertraut“, erklärte sie.

Lilly stammt aus Ferres‘ früherer Ehe mit Martin Krug. Inzwischen ist sie in die Fußstapfen ihrer prominenten Mutter getreten und arbeitet erfolgreich als Schauspielerin. Nach Rollen in Serien wie ‚Der Lehrer‘ und ‚Hubert ohne Staller‘ wandte sich die 25-Jährige internationalen Produktionen zu. 2022 spielte sie im Thriller ‚Shattered – Gefährliche Affäre‘ mit, 2023 folgte eine Rolle neben Gerard Butler in ‚Plane‘.

„Erst über die internationalen Projekte habe ich viel über Mut, Selbstbewusstsein und kreative Freiheit gelernt – und habe darüber auch endlich die Chance bekommen, in Deutschland zu drehen“, schilderte Lilly in dem Doppel-Interview. Hierzulande werde sie immer noch als „Tochter von“ abgetan. Für ihre Erziehung ist die Blondine sehr dankbar: „Meine Eltern haben mich meine Fehler machen lassen und dann gesagt: ‚Komm her, wir halten dich im Arm.'“ Ihre Mutter habe sie nie verurteilt oder ihr ein schlechtes Gewissen gemacht. „Egal, was ich angestellt habe, sie hat mit Akzeptanz und Verständnis reagiert“, berichtete der junge Star.