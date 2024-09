Stars Victoria Beckham: Eiswasser gegen den Kater

Victoria Beckham is seen on March 03, 2023 in Paris - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.09.2024, 14:07 Uhr

Victoria Beckham taucht ihr Gesicht in eiskaltes Wasser, um ihren Kater zu lindern.

Der 50-jährigen Designerin, die mit ihrem Ehemann David Beckham vier Kinder hat, wurde geraten, morgens eine Kältebehandlung zu machen, um Schwellungen zu lindern, wenn am Abend vorher mal ein wenig zu wild gefeiert wurde. Sie führt den Vorgang immer nach einer Nacht durch, wenn sie Wein getrunken hat.

Victoria erzählte jetzt dem ‚HELLO! Fashion Monthly Magazin‘: „Meine Gesichtspflegerin Melanie Grant sagt, wenn ich mich morgens beim Aufwachen etwas geschwollen fühle, soll ich meinen Kopf in eine Schüssel mit eiskaltem Wasser stecken, und das mache ich oft, besonders nach ein paar Gläsern Rotwein am Vorabend.“ Die ehemalige Sängerin der Spice Girls beginnt ihren Tag danach mit dem Trinken von Apfelessig. Sie sagte: „Ich habe ein paar Rituale, die ich mache, um meine tägliche Gesundheit zu unterstützen, wie ein paar Esslöffel Apfelessig auf nüchternen Magen am Morgen. Dann trinken David und ich meistens einen grünen Smoothie. Wir fügen Spinat, Brokkoli, Sellerie, Gurke, Avocado, Apfel, Zitrone und Ingwer hinzu, so dass es entzündungshemmend und voller Antioxidantien und Ballaststoffe ist.“

Und Victoria glaubt daran, hydratisiert zu bleiben, um eine strahlende Haut zu unterstützen, ebenso wie an eine Lichttherapie. Sie fügte hinzu: „Ich denke, die Gewohnheiten, die man schon eine Million Mal gehört hat, funktionieren, wie jeden Tag viel Wasser zu trinken. Ich benutze mein LED-Gerät fast jeden Abend und habe wirklich einen Unterschied in meiner Haut bemerkt, aber ich muss sicherstellen, dass ich es konsequent benutze.“ Auch Victorias 12-jährige Tochter Harper leiht sich oft Kosmetika aus, aber das macht der vierfachen Mutter nichts aus und sie ist stolz darauf, dass die Kleine ein besonderer Fan ihrer eigenen Beauty-Linie ist. Auf die Frage, ob Harper ihre Make-up-Tasche plündert, sagte sie: „Ja und ich nehme es als Kompliment – Harper recherchiert stundenlang und hat ein echtes Interesse an Schönheitsprodukten. Wenn sie ein Produkt stiehlt, wie sie es kürzlich mit meinem FeatherFix getan hat, weiß ich, dass wir einer guten Sache auf der Spur sind.“