Nach vier Staffeln ist Schluss „Walker“ mit Jared Padalecki wird abgesetzt

Jared Padalecki ist keine fünfte "Walker"-Staffel vergönnt. (stk/spot)

SpotOn News | 22.05.2024, 14:49 Uhr

Traurige Nachrichten für alle Fans von "Walker" mit Jared Padalecki: Der Star der Serie hat "schweren Herzens" mitgeteilt, dass nach Staffel vier überraschend Schluss sein wird.

Chuck Norris (84) wird nicht abgesetzt – er setzt ab! Doch leider spielt der Actionstar und Ursprungsquell unzähliger Memes nicht im Reboot seiner Kultserie "Walker, Texas Ranger" mit. So konnte selbst er nicht verhindern, was sein Nachfolger, "Supernatural"-Star Jared Padalecki (41), nun schweren Herzens mitteilen musste: Nach vier Staffeln wurde die Serie "Walker" vom ausstrahlenden US-Sender The CW eingestellt.

Video News

Dass seine Reise als rechtschaffener Ranger Cordell Walker ein jähes Ende findet, hat Padalecki auf seinem offiziellen Instagram-Account seinen rund 6,5 Millionen Followern verraten. Zum auf einem Bett abgelegten Cowboyhut und dem "Walker"-Logo schrieb der Schauspieler: "Howdy zusammen. Schweren Herzens muss ich diese Nachricht mit euch teilen. 'Walker' wird nicht für eine fünfte Staffel auf CW zurückkehren." Einen Grund für die Absetzung nennt der Star nicht.

Aus Kollegen wurde eine Familie

Zwar könne er seine Enttäuschung darüber nicht verbergen. Zugleich sei er aber "so dankbar für die 'Walker'-Familie, die auf und abseits von dem Set geschaffen wurde". Nach vier gemeinsamen Staffeln sei man zu einer eingeschworenen, sich liebenden Gruppe zusammengewachsen. Für diese Zeit, die ihm stets ein Lächeln auf die Lippen zaubern wird, sei Padalecki auf ewig dankbar.

Das wichtigste Familienmitglied dieser "Walker"-Familie sei aber jemand anderes: "Allzu oft sind wir diejenigen, die Lob, Dankbarkeit und Schmeichelei erhalten, und allzu oft verpassen wir die Gelegenheit, es wieder dahin zu bringen, wo es hingehört… zu den Fans!"

"Walker" hatte seine Premiere Anfang 2021 auf The CW gefeiert, hierzulande ist die Serie unter anderem via RTL+ und Prime Video per Stream verfügbar. Die nun finale vierte Staffel läuft seit Anfang April in den USA, am 26. Juni flimmert mit Folge 69 auch die letzte über die Bildschirme.

Die Vorlage "Walker, Texas Ranger" mit Chuck Norris brachte es auf wesentlich mehr Episoden: Von 1993 bis 2001 hielt Norris in über 200 Folgen, verteilt auf acht Staffeln, seinen Bundesstaat verbrecherfrei.