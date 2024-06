Tatort, X-Men - Apocalypse, ... TV-Tipps am Sonntag

"Tatort: Hubertys Rache": Wasserschutzpolizei bringt die Kommissare Freddy Schenk (Dietmar Bär, sitzend, l.) und Max Ballauf (Klaus J. Behrendt, r.) zum Ausflugsschiff, das auf dem Rhein entführt wurde. (cg/spot)

SpotOn News | 30.06.2024, 06:00 Uhr

Im "Tatort" (Das Erste) droht ein Lehrer damit, ein Ausflugsschiff in die Luft zu sprengen. Auf ProSieben stellen sich die "X-Men" dem übermächtigen Gegner "Apocalypse". In "Eine harte Tour" (ONE) gehen die Freunde eines Toten auf eine Wanderung mit Folgen.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Hubertys Rache, Krimi

Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) werden am frühen Morgen zum Rheinufer gerufen, wo die Leiche eines Mannes gefunden wurde. Der Tote, ein Mechaniker auf einem Ausflugsschiff, war offenbar kurz vor seinem Tod in eine Prügelei verwickelt. Als Schenk mit dem Kapitän der "Agrippina" spricht, nimmt der Fall eine dramatische Wendung: An Bord des gerade abgelegten Schiffes befindet sich Daniel Huberty (Stephan Kampwirth), ein ehemaliger Lehrer, der droht: "Ich sprenge das Schiff, wenn meine Forderungen nicht erfüllt werden."

20:15 Uhr, ProSieben, X-Men – Apocalypse, Fantasy-Actionepos

Apocalypse, der erste und mächtigste Mutant der Welt, wurde einst wie ein Gott verehrt. Nach Tausenden von Jahren erwacht er aus seinem Schlaf und findet eine Welt vor, die von Menschen dominiert wird. Entschlossen, dies zu ändern, versammelt er eine Gruppe mächtiger Mutanten um sich. Professor X (James McAvoy) tritt ihm entgegen und kämpft um das Schicksal der Menschheit.

20:15 Uhr, Sat.1, Head Full of Honey, Alzheimerdrama

Matildas (Sophie Lane Nolte) Opa Amadeus (Nick Nolte) soll aufgrund seiner Alzheimer-Erkrankung in ein Pflegeheim ziehen, da ihre Eltern Nick (Matt Dillon) und Sarah (Emily Mortimer) ihn nicht mehr zu Hause versorgen können. Die zehnjährige Matilda entführt ihren Großvater kurzerhand, da sie weiß, dass sein größter Wunsch ist, noch einmal Venedig zu sehen, die Stadt, in der er seine verstorbene große Liebe kennengelernt hat. Gemeinsam begeben sie sich auf eine außergewöhnliche Reise.

20:15 Uhr, ONE, Eine harte Tour, Tragikomödie

Clemens (Benjamin Sadler) und Corinna (Juliane Köhler) haben sich scheiden lassen, und ihr Freundeskreis bemüht sich, das Gleichgewicht zu halten. Doch als Clemens plötzlich stirbt, beschließt die Gruppe, eine von ihm geplante Wanderung zu unternehmen und in der Gipfelkapelle ein Foto von ihm aufzuhängen. Doch wer soll teilnehmen? Die Exfrau? Oder seine neue, jüngere Partnerin? Und wer entscheidet, wer eingeladen wird?

21:00 Uhr, RTL, Fast & Furious 6, Actionthriller

Dominic Toretto (Vin Diesel) und Brian O'Connor (Paul Walker) leben mit ihren Familien friedlich auf den Kanaren. Sie haben finanziell ausgesorgt, können aber nicht in ihre Heimat zurückkehren. FBI-Agent Hobbs (Dwayne Johnson) bietet ihnen einen Deal an: Wenn sie den Gangster Shaw (Luke Evans) schnappen, werden ihre Verbrechen vergeben. Doch Shaw wird von Doms totgeglaubter Freundin Letty (Michelle Rodriguez) unterstützt, die an den Überfällen beteiligt ist.