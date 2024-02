Nach Abschied von Rick Okon WDR bestätigt: Alessija Lause ist die Neue im Dortmunder „Tatort“-Team

Alessija Lause alias Ira Klasnić ist die Neue im Dortmunder "Tatort"-Team. (eee/spot)

SpotOn News | 19.02.2024, 20:16 Uhr

Die Dortmunder "Tatort"-Familie hat ein weiteres Mitglied: Alessija Lause alias Ira Klasnić ist die Neue im Team. Das hat der WDR nun bestätigt.

Das Dortmunder "Tatort"-Team begrüßt ein neues Gesicht in seiner Ermittlerrunde: Nachdem sich Rick Okon (34) am vergangenen Sonntag in "Tatort: Cash" nach sechs Jahren als Kommissar Jan Pawlak verabschiedet hat, bestätigt der WDR auf Anfrage der Nachrichtenagentur spot on news, dass es "Zuwachs" in der Dortmunder "Tatort"-Familie gebe.

Video News

Alessija Lause wird den "Tatort"-Kosmos "erweitern"

"Die Figur Ira Klasnić (Alessija Lause) wird unseren "Tatort"-Kosmos erweitern und einen neuen Blickwinkel in die Mordkommission bringen", gibt der WDR-Redakteur Frank Tönsmann in einem Statement bekannt. Alessija Lause (43) werde in den "kommenden Fällen" neben dem Ermittler-Duo Peter Faber (Jörg Hartmann, 54) und Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger, 36) sowie neben "den weiteren Team-Mitgliedern der Dortmunder Kripo zu sehen sein".

Lauses Rolle der Ira Klasnić hatte am vergangenen Sonntag in Okons Abschiedsfolge "Tatort: Cash" mit fast acht Millionen Zuschauenden ihren ersten Auftritt. Die Hauptkommissarin aus dem Ressort "Verdeckte Ermittlungen" sorgte in dem neuen Fall jedoch für viel Unruhe. Wie es mit Klasnić künftig weitergehen wird, verrät der Sender auf Nachfrage aktuell noch nicht.

Reichlich Krimi-Erfahrung

Alessija Lause stammt aus dem bayerischen Bad Aibling und hat kroatische Wurzeln. Als Schauspielerin sammelte sie bereits reichlich Krimi-Erfahrung, darunter 2012 neben Maria Furtwängler (57) im "Tatort: Das goldene Band", im Fernsehfilm "Kommissar Marthaler – Engel des Todes" (2015) oder in "SOKO Köln" (2018) und "SOKO Wismar" (2018). 2019 war sie im Magdeburger "Polizeiruf 110: Zehn Rosen" zu sehen. 2019 wirkte sie im "Tatort: Bombengeschäft" mit. Außerdem stand sie für "Der Bergdoktor – Ein letztes Lied" (2016) und für die Fernsehserie "Hinter Gittern – Der Frauenknast" (2006-2007) vor der Kamera.