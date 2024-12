Prinzessin Ingrid Alexandra ist es nicht Weihnachtskarte der norwegischen Königsfamilie: Einer fehlt immer

Die Weihnachtskarte der norwegische Königsfamilie wurde am 4. Advent veröffentlicht. (ili/spot)

SpotOn News | 22.12.2024, 18:17 Uhr

"Wir wünschen allen ein frohes Weihnachtsfest", heißt es zur Weihnachtskarte der norwegischen Königsfamilie. Auch dieses Jahr ist die Kernfamilie nicht vollzählig auf dem Foto vertreten.

Die Weihnachtskarte der norwegischen Königsfamilie wurde am 4. Advent veröffentlicht. Sie zeigt König Harald von Norwegen (87) und Königin Sonja (87) im Vordergrund. Beide sitzen lächelnd in einem Palastzimmer auf goldenen Stühlen mit rot-goldenem Bezug. Sie trägt ein elegantes rotes Etuikleid, er einen dunklen Anzug mit roter Krawatte.

Dahinter stehen Thronfolger Haakon (51) und seine Frau Kronprinzessin Mette-Marit (51). Auch er hat für das Weihnachtsfoto einen dunkelblauen Anzug mit roter Krawatte gewählt, die künftige Königin ein locker geschnittenes schwarz-weißes Kleid. Neben den beiden steht ihre Tochter, Prinzessin Ingrid Alexandra (20). Zu einem dunkel-gemusterten Kleid hat sie ihre langen hellbraunen Haare in elegante Wellen gelegt. Auch diese drei strahlen den Fotografen Stian Lysberg Solum freundlich an.

Einer fehlte auf den Weihnachtskarten zuletzt immer

So weit, so normal. Überraschend ist an dem Foto, mit dem die Königsfamilie auf Instagram "allen ein frohes Weihnachtsfest" wünscht, allerdings, dass der gemeinsame Sohn des Thronfolgerpaares ohne Begründung fehlt. Im vergangenen Jahr war Sverre Magnus von Norwegen (19) auf der Karte dabei.

Doch irgendwie scheint auch das normal zu sein. Denn 2023 fehlte dafür Mette-Marit auf der Grußkarte. "Frohe Weihnachten für alle von der Königlichen Familie. Das diesjährige Weihnachtsfoto wurde in der Kongssetra am Voksenkollen in Oslo aufgenommen. Leider konnte die Kronprinzessin aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen", hieß es im Post. Eine Corona-Infektion machte ihr damals zu schaffen.

Im Jahr davor grüßte gar nur die Kronprinzenfamilie mit einem Weihnachtsfoto, denn 2022 konnte das Königspaar am Shooting-Termin nicht teilnehmen. "Es war eine etwas andere Vorweihnachtszeit in diesem Jahr, und die Kronprinzenfamilie ist dankbar für all die Freundlichkeit, die dem König während seines Krankenhausaufenthaltes entgegengebracht wurde, und ist sehr froh, dass er jetzt zu Hause ist", hieß es damals über das Fehlen von Harald und Sonja.

Zuletzt waren alle im Jahr 2021 fit und strahlten teils sogar Hand in Hand von der Weihnachtskarte.

Mette-Maris ältester Sohn, Marius Borg Høiby (27), den sie mit in die Ehe brachte, und der in diesem Jahr für einen großen Skandal sorgte, ist auf den traditionellen Grußkarten nie zu sehen.