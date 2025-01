Stars Will Ferrell meldet sich nach seinem umstrittenen NFL-Auftritt als Weihnachtself zu Wort

Will Ferrell - Elf still - 2003 New Line Cinema - AVALON BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.01.2025, 09:00 Uhr

Der Schauspieler trat im Dezember als seine Filmfigur Buddy, der Weihnachtself bei einem American-Football-Spiel auf.

Will Ferrell äußert sich erstmals zu seinem viel kritisierten Auftritt als Buddy, der Weihnachtself bei einem American-Football-Spiel.

Der 57-jährige Schauspieler sorgte im Dezember beim NFL-Game der Los Angeles Kings gegen die Philadelphia Flyers für einen unerwarteten Moment, als er plötzlich in seinem Kostüm aus dem Weihnachtsfilm von 2003 im Stadion auftauchte. Für besondere Überraschung sorgte allerdings weniger Ferrells Verkleidung, sondern sein Verhalten: Denn während Buddy im Film eher naiv und gutmütig wirkt, trat der Filmstar beim NFL-Spiel eher genervt mit Bier und Zigarette in der Hand vor die Kameras. Im Gespräch mit ‚PEOPLE‘ verriet der einstige ‚Saturday Night Live‘-Star über die Reaktionen auf seinen skurrilen Auftritt: „Einige Leute waren nicht sehr glücklich. Sie dachten sich: ‚Bitte bleibe der Rolle treu. Das war nicht cool.'“

Für Buddys Rowdie-Verhalten hat der Komiker jedoch eine gute Erklärung: Der Elf habe einfach „einen schlechten Tag“ gehabt. Auf die Frage, wie er auf die verrückte Idee gekommen sei, gab Ferrell preis: „Meine Familie hat Dauertickets für die L.A. Kings. Wir haben Plätze direkt am Glas, was großartig ist. Ich sagte zu meiner Frau: ‚Es wäre lustig, wenn ich mir während der Feiertage ein Buddy-Kostüm zulege und mich eine Woche lang nicht rasiere. Ich werde mich einfach für eine Weile dort hinsetzen und schauen wie die Leute reagieren.“