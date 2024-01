Stars Willem Dafoe: Die Zeichen des Alterns

Willem Dafoe - October 2023 - Avalon - Rome Film Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.01.2024, 14:21 Uhr

Der ‚Platoon‘-Darsteller hat mit Auswirkungen des Älterwerdens zu kämpfen.

Willem Dafoe spricht offen über die Auswirkungen des Älterwerdens.

Der ‚Platoon‘-Darsteller hat im Laufe seiner Karriere in über 150 Filmen mitgespielt. Im kommenden Juli feiert Dafoe seinen 69. Geburtstag und obwohl er auch weiterhin als Schauspieler aktiv ist, blickt der Hollywoodstar dennoch bereits auf sein bisheriges Leben zurück. Insbesondere die körperlichen Anzeichen des Alters sind für den Fitnessfanatiker, der jeden Morgen drei Stunden Sport treibt und schon seit Jahren auf regelmäßige Yoga-Einheiten setzt, nur schwer zu verkraften. Im Gespräch mit ‚The Observer‘ verriet Dafoe auf die Frage, was er im Alterungsprozess bisher verloren habe: „Nicht so viel, vielleicht ein bisschen Muskelspannung und Fülle in meinen Augenbrauen. Und die Lippen werden dünner. Ich mache Scherze, aber eigentlich auch nicht.“

Insbesondere psychisch sei das Älterwerden nicht immer leicht zu verkraften, so der Filmstar weiter: „Wenn man jung ist, dann fühlt sich alles mehr wie eine offene Straße an. Sobald man etwas Strecke hinter sich gelassen hat, denkt man mehr über die Dinge darunter nach.“ Oftmals sei er die älteste Person im Raum. „Ich lese andauernd über den Tod von Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Ich frage mich dann: Was ist passiert? Und naja, sie waren 82 Jahre alt“, erzählt Dafoe.