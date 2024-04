"Deine Top fünf Lieblingsszenen" Wolke Hegenbarth sucht Ausschnitte aus „Mein Leben & Ich“

Wolke Hegenbarth wurde durch die Comedyserie "Mein Leben & Ich" bekannt. (ae/spot)

SpotOn News | 10.04.2024, 14:43 Uhr

Mit einer ungewöhnlichen Bitte hat sich Schauspielerin Wolke Hegenbarth jetzt an ihre Fans gewandt: Sie sucht Lieblingsausschnitte aus ihrer Erfolgsserie "Mein Leben & Ich". Daraus will sie eine "Top-fünf"-Liste erstellen.

15 Jahre nach dem Ende der beliebten RTL-Comedyserie "Mein Leben & Ich" sucht Hauptdarstellerin Wolke Hegenbarth (43) die Lieblingsausschnitte der Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie hatte von 2001 bis 2009 in 74 Episoden die Schülerin Alexandra "Alex" Degenhardt verkörpert.

"Richtig Lust drauf"

Auf ihrem Instagram-Account startete Hegenbarth einen Aufruf an die "vielen, vielen Fans" der Serie. Sie würde gerne und dürfe auch die beliebtesten Szenen der Zuschauerinnen und Zuschauer auf ihrer Seite veröffentlichen. Unter dem Motto "Deine Top fünf Lieblingsszenen" sollen Interessierte ihr die favorisierten Ausschnitte und "Szenenschnippsel" nennen. Sie habe "richtig Lust darauf". Da sie selbst aber "sicher 20 Jahre lang nicht reingeschaut" habe, benötige sie die Mithilfe der "Noch- und Wieder-Zuschauer".

Ganz wichtig sei es, ihr dafür den Timecode mitzuteilen, damit sie zu der entsprechenden Stelle spulen könne. Interessierte sollten ihr also "Staffel, Folge und Timecode" in die Kommentare posten.

Seit 2019 ist sie Mutter

Wolke Hegenbarth spielte auch in der ARD-Vorabendkrimiserie "Alles Klara" und seit 2019 in der ARD-Fernsehfilmreihe "Toni, männlich, Hebamme". Doch längst ist sie nicht mehr nur als Schauspielerin aktiv. Sie nahm auch an zahlreichen TV-Shows teil. 2006 tanzte sie in der ersten Staffel der RTL-Sendung "Let's Dance" mit und konnte den zweiten Platz ergattern. 2008 landete sie beim "TV total Turmspringen" (ProSieben) im Synchronspringen auf Platz 1. Als "Maus" belegte sie 2022 in der ProSieben-Show "The Masked Dancer" den vierten Platz.

Auch als Unternehmerin arbeitet sie inzwischen: Im Sommer 2023 veröffentlichte sie mit der Marke "mara mea" eine eigene Taschenkollektion. Mit ihrem Partner Oliver Vaid hat sie Sohn Avi, der 2019 zur Welt kam.