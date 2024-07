Hier gehen Promis baden „Splash!“ bei RTL: So funktioniert Sophia Thomallas neue Show

Sophia Thomallas neue Show "Splash!" zeigt RTL am 24. und 31. Juli. (sv/spot)

SpotOn News | 24.07.2024, 15:01 Uhr

Sophia Thomalla präsentiert am Mittwochabend die erste Ausgabe ihrer neuen feuchtfröhlichen Gameshow "Splash! - Das Promi-Pool-Quiz" bei RTL. Insgesamt 40 Promis tun alles dafür, um trocken zu bleiben. Das erwartet die Zuschauer.

Ein riesiger Pool, große Bälle und nasse Promis: Das verspricht die neue Gameshow von Sophia Thomalla (34) bei RTL. Am heutigen 24. Juli um 20:15 Uhr zeigt der Sender die erste von zwei Episoden der feuchtfröhlichen Quizshow. Die zweite folgt eine Woche später am 31. Juli. In jeder Folge werden insgesamt 20 Promis in vier Teams antreten und in zehn Runden Fragen beantworten – und das möglichst richtig, denn sonst werden sie nass.

"Es ist ein richtig schönes Sommerding", schwärmt Thomalla, die die Show moderiert, in der RTL-Sendung "Punkt 8". "Für mich war es auf jeden Fall sehr witzig und ich habe jede Menge Spaß gehabt", so die Moderatorin weiter, die bei dem Spektakel aber auch trocken bleibt.

So wird gespielt

Vor einem riesigen Pool sind sechs Rampen mit großen Bällen aufgestellt. Jede davon steht für eine Antwortmöglichkeit. Die fünf Mitglieder eines Promi-Teams müssen eine auswählen und sich entsprechend positionieren. Wer falsch steht – also eine falsche Antwort gibt – wird von dem herabrollenden Ball gnadenlos ins Wasser gestoßen – und scheidet aus dem Spiel aus. Insgesamt werden zehn Runden gespielt. Mit jedem ausgeschiedenen Kandidaten gibt es eine falsche Antwortmöglichkeit mehr, aber immer so viele richtige wie noch Promis im Spiel sind.

Ziel ist es, möglichst lange im Spiel zu bleiben, um Geld für die Teamkasse zu sammeln. Bis zu 25.000 Euro können die Teams gewinnen. Dafür muss nach den zehn Runden aber noch mindestens ein Promi trocken sein.

Diese Promis machen mit

Insgesamt stellen sich 40 Prominente in acht Teams der feuchtfröhlichen Herausforderung – in jeder Folge vier Teams. In der ersten Sendung tritt das "Team Moderation" mit Frauke Ludowig, Mareile Höppner, Gülcan Kamps, Bella Lesnik und Angela Finger-Erben an. Auch Bruce Darnell und Evelyn Burdecki sind mit von der Partie. Sie bilden zusammen mit Rúrik Gíslason, Cathy Hummels und Franziska Knuppe das "Team Pool Beauties".

Ross Antony, Lorenz Büffel, Menderes Bağci, Joey Heindle und Loona treten als "Team Summerjam" an. Das "Team Aquafitness" versammelt die ehemaligen Profisportler Nadine Angerer, Philipp Boy, Pascal Hens, Sabrina Mockenhaupt und Ralf Moeller. Im "Team Poolboys" sind Max Bornmann, Yasin Mohamed, Tommy Pedroni, René Casselly und Serkan Yavuz.

Im "Team der Rosen" tun sich die ehemalige "Bachelor"- und "Bachelorette"-Teilnehmer Mimi Gwozdz, Paul Janke, Yeliz Koc, Filip Pavlović und Dominik Stuckmann zusammen. Jenny Elvers, Antonia Hemmer, Claudia Obert, Pam Pengco und Cora Schumacher sind im "Team VIP Bereich" am Start. Im "Team Bauer sucht Frau" sind ehemalige Teilnehmer der RTL-Datingshow dabei: Anja und Bruno, Antje und Arne sowie Michael K.

Sophia Thomalla plaudert über die erste Sendung

Vorab verriet Thomalla bei "Punkt 8", dass sie "ein extrem schlechtes Gewissen hatte". Denn sie musste eines ihrer großen Idole zumindest passiv in den Pool werfen lassen. "Das tat mir ein bisschen weh, das mit anzusehen."

Parallel zur Ausstrahlung kann "Splash! Das Promi-Pool-Quiz" auch im Livestream bei RTL+ gesehen werden.