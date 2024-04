Neue Entwicklung „Würde es gerne tun“: Kehrt Kevin Costner zu „Yellowstone“ zurück?

Wird Kevin Costner doch noch einmal als Fanfavorit John Dutton zurückkehren? (lau/spot)

SpotOn News | 10.04.2024, 22:47 Uhr

Eigentlich galt es als beschlossene Sache, dass Hauptdarsteller Kevin Costner im "Yellowstone"-Finale fehlen wird. Doch nun hat der Star selbst eine Rückkehr in den Raum gestellt.

Im November dieses Jahres soll die zweite Hälfte der finalen "Yellowstone"-Staffel auf dem US-amerikanischen Kabelkanal Paramount Network erscheinen. Ursprünglich wurde erwartet, dass Hauptdarsteller Kevin Costner (69) für die letzten Episoden der überaus erfolgreichen Neo-Western-Serie nicht zurückkehren wird. Doch jetzt hat der zweifache Oscarpreisträger selbst diese Möglichkeit ins Spiel gebracht.

Kevin Costner: "Ich würde es gerne tun"

Im Gespräch mit "ETOnline" erklärte Costner am Rande der Kinofachmesse CinemaCon in Las Vegas: "Ich würde es gerne tun, aber wir waren nicht in der Lage … Ich dachte, ich würde sieben [Staffeln] machen, aber im Moment sind wir bei fünf. Ich hoffe, dass es klappt, aber sie haben eine Menge anderer Shows am Laufen. Vielleicht wird es das. Vielleicht kehrt die Serie zu mir zurück. Wenn das der Fall ist und ich mich wirklich wohl dabei fühle, würde ich es gerne machen."

Die Produktion der Serie "Yellowstone" geriet zuletzt ins Stocken. Der zweite Teil der finalen Staffel fünf musste aufgrund des Schauspielstreiks, der Hollywood für große Teile des vergangenen Jahres lähmte, verschoben werden. Nun sollen die abschließenden Folgen im November auf dem Paramount Network starten. Doch Kevin Costner war für diese nicht mehr eingeplant.

"Horizon: An American Saga" startet im Sommer im Kino

So erklärte der Star selbst im Rahmen seiner Scheidung von nun Ex-Frau Christine Baumgartner (50), dass er im Jahr 2023 nicht mehr für "Yellowstone" unter Vertrag stehen würde. Grund dafür sollen Uneinigkeiten bei der Abstimmung der Drehpläne gewesen sein, wie das US-Magazin "Deadline" bereits im Februar letzten Jahres berichtete.

Costner war zuletzt stark mit der Produktion seines zweiteiligen Western-Kinofilms "Horizon: An American Saga" beschäftigt. Hier spielt der 69-Jährige die Hauptrolle, führt Regie, produziert und zeichnet für das Drehbuch verantwortlich. Der erste Teil des Western-Epos wird am 28. Juni in den US-Kinos erscheinen, Teil zwei folgt dann Mitte August.

"Yellowstone" gilt als die derzeit erfolgreichste Serie im linearen US-Fernsehen. Costner verkörpert in der Show Familienpatriarch John Dutton, die die größte Ranch im US-Bundesstaat Montana führt, und auch in der Politik seines Heimatstaates entscheidend mitmischt.