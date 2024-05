Stars Yeliz Koc ist immer noch Single

Yeliz Koc - 2019 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.05.2024, 10:00 Uhr

Die 30-jährige Influencerin lernte vor kurzem einen Mann kennen. Leider hielt der Flirt nicht lange.

Yeliz Koc wartet weiter geduldig auf den Richtigen.

Die ‚Promi Big Brother‘-Gewinnerin galt seit kurzem als fest vergeben, teilte ihrer Fangemeinde jetzt jedoch mit, dass aus der Beziehung leider doch nichts geworden sei. „Ich bin weiterhin Single. Aber ich glaube noch an die große Liebe“, gab Yeliz in einem neuen Interview mit ‚Bild‘ bekannt. Als junge Mutter hat die Influencerin bestimmte Ansprüche an ihren zukünftigen Partner. In einer Instagram-Story erklärte sie kürzlich: „Ich brauche einen Partner, der respektvoll mit mir umgeht. Keinen Mann, der sich herumtreibt und schon gar nicht mit fremden Frauen oder tagelang Party macht, sodass er dann nicht mehr zu erreichen ist.“

Zu ihrem Ex und Vater ihrer Tochter Jimi Blue Ochsenknecht hat Yeliz schon seit längerem kein gutes Verhältnis mehr. Dass Jimi seine Vaterrolle konsequent ablehnt, veranlasste die 30-Jährige dazu, den Kontakt zu ihm abzubrechen. Im März stellte sie im Gespräch mit ‚Bunte‘ klar: „Es hört sich jetzt vielleicht brutal an, aber ich traue Jimi einfach nicht. Ich kenne ihn nicht. Ich weiß nicht, ob er menschlich anwesend ist, oder was für Gedanken er hat.“