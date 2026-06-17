Stars Zara McDermott: Schlechte Nächte ohne Louis Tomlinson

Zara McDermott - September 2024 - Famous - National Television Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.06.2026, 19:00 Uhr

Zara McDermott kämpft derzeit mit erheblichen Schlafproblemen.

Die TV-Moderatorin verriet in einem YouTube-Video, dass ihr Schlaf in den vergangenen Wochen „mehr als schrecklich“ gewesen sei. Besonders die beruflich bedingte Trennung von ihrem Freund Louis Tomlinson mache ihr zu schaffen.

Innerhalb eines Monats habe die 29-Jährige drei Sendungen gedreht und sei mehrfach zwischen Großbritannien und den USA unterwegs gewesen. Die vielen Reisen und die ungewohnte Situation hätten dazu geführt, dass sie innerhalb von sieben Nächten zweimal überhaupt keinen Schlaf gefunden habe. „Wenn ich sage, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen, dann meine ich, dass ich keine einzige Sekunde Schlaf hatte“, schilderte sie.

Als Grund nannte McDermott vor allem die Abwesenheit ihres Partners. Sie sei es gewohnt, jede Nacht mit ihm zusammen zu sein und fühle sich ohne ihn „ein bisschen aus dem Gleichgewicht gebracht“. Wenn sie für Dreharbeiten unterwegs sei, falle es ihr schwer, abzuschalten und zur Ruhe zu kommen.

Seit März 2025 sind Zara McDermott und Louis Tomlinson ein Paar. Die Moderatorin schwärmte, dass sie einige der „besten Nächte“ ihres Lebens an seiner Seite verbracht habe. Ohne den Sänger könne sie sich nachts inzwischen nicht mehr „vollständig entspannen“.