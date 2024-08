Wiedersehen in der Jubiläumsstaffel Zehn Jahre „Höhle der Löwen“: Diese Ex-Investoren kehren zurück

Die zehn Jubiläums-Löwen und -Löwinnen: Nils Glagau (v.l.), Ralf Dümmel, Frank Thelen, Dagmar Wöhrl, Tillman Schulz, Judith Williams, Carsten Maschmeyer, Tijen Onaran, Janna Ensthaler und Jochen Schweizer. (ae/spot)

SpotOn News | 05.08.2024, 12:13 Uhr

Vor zehn Jahren startete die VOX-Gründershow "Die Höhle der Löwen". Die Jubiläumsstaffel, die ab 2. September läuft, hält einige Überraschungen bereit. So kehren etwa drei ehemalige Investoren zurück.

Am 19. August 2024 lief auf VOX die erste Folge von "Die Höhle der Löwen". Die Show, in der Gründer einen Investoren suchen, kam beim Publikum so gut an, dass im Frühjahr 2024 bereits die 15. Staffel ausgestrahlt wurde. Nun steht die 16. Staffel, die gleichzeitig das 10. Jubiläum markiert, in den Startlöchern. Ab 2. September laufen die acht neuen Folgen (montags ab 20:15 Uhr bei VOX und auf RTL+).

Frank Thelen und Jochen Schweizer mit Gast-Auftritt

Zum Jubiläum gibt es ein überraschendes Wiedersehen mit früheren Investoren. Wie die Sendergruppe RTL am 5. August mitgeteilt hat, werden in der vierten Folge einmalig die beiden "Ur-Löwen" Jochen Schweizer (67) und Frank Thelen (48) zu sehen sein. Während Schweizer von 2014 bis 2016 einer der TV-Investoren war, gehörte Thelen sogar bis 2020 zum Team. Sie hätten viel zu erzählen, hießt es in der Pressemitteilung. Aber werden sie auch investieren?

Judith Williams nach einem Jahr Pause wieder im Rudel

Bereits bekannt war zudem, dass Judith Williams (52) nach einem Jahr Pause zurückkehrt. Sie ist ebenfalls Löwen der ersten Stunde. Im Gegensatz zu Jochen Schweizer und Frank Thelen gehört die Beauty-Expertin aber wieder zum festen Investorenteam. Dieses besteht zudem aus Dagmar Wöhrl (70), Ralf Dümmel (57), Nils Glagau (48), Janna Ensthaler (40), Carsten Maschmeyer (65), Tijen Onaran (39) und Tillman Schulz (34).

In den vergangenen Staffeln buhlten auch immer mal wieder prominente Start-up-Unternehmer um einen Deal mit einem der Investoren. Auch in der 16. Staffel gibt es mit Ex-Sportkommentator Werner Hansch (85) einen VIP-Gründer. Er wird in der ersten Folge zu sehen sein. Zudem ist die älteste Gründerin aller bisherigen Staffeln angekündigt. Moderiert wird "Die Höhle der Löwen" auch in der Jubiläumsausgabe von Amiaz Habtu (46), der bereits seit der ersten Staffel dabei ist.