Unterstützung bei Shakespeare-Premiere Zendaya total verliebt bei „Romeo & Juliet“-Premiere in London

Zendaya unterstützte ihren Partner Tom Holland bei seiner Shakespeare-Premiere. (rho/spot)

SpotOn News | 24.05.2024, 21:26 Uhr

Romantischer Liebesbeweis: Zur Erstaufführung der Neuinszenierung von "Romeo & Juliet" in London erschien Zendaya klammheimlich, um ihrem Freund Tom Holland in der Hauptrolle als Romeo zu applaudieren.

Es gibt wenige gemeinsame Auftritte von Zendaya (27) und Tom Holland (27). Doch zur Premiere seines aktuellen Theaterstücks "Romeo & Juliet" ließ es sich die Schauspielerin nicht nehmen, ihren Freund zu unterstützen.

Abgeschirmt von Security-Mitarbeitern stöckelte Zendaya am Donnerstagabend (23. Mai) in einem funkelnden schwarzen Kleid der britischen Designerin Vivienne Westwood (81) in das Londoner "The Duke of York's"-Theater. Nach dem Fall des letzten Vorhangs jubelte sie ihrem Lebensgefährten zu, der in der Neuauflage des Shakespeare-Klassikers die Rolle des Romeos spielt. Laut "Entertainment Tonight" soll die 27-Jährige das Theater Hand in Hand mit dem "Spider-Man"-Darsteller verlassen haben.

Video News

Ein gemeinsamer Theaterbesuch mit Seltenheitswert

Die Sängerin und Schauspielerin zeigt sich selten mit Holland in der Öffentlichkeit und schützt ihr Privatleben. Doch für die Unterstützung des anderen schiebt das Paar seine Prinzipien beiseite: Sie applaudiert ihm bei der Erstaufführung in London, er postet stolz ihre schönsten Red-Carpet-Looks oder macht auf seinem Instagram-Profil Werbung für ihren aktuellen Tennisfilm "Challengers – Rivalen".

Liebevolle Worte

"Ich fühle mich so glücklich. Ich habe so viel Unterstützung um mich herum", schwärmte Zendaya erst im April in einem Interview mit "Entertainment Tonight". Davon hat das Ausnahmetalent nun etwas zurückgegeben.

Tom Holland und Zendaya lernten sich 2016 bei den Dreharbeiten zu "Spider-Man: Homecoming" kennen. Aus anfänglicher Freundschaft entwickelt sich mehr: 2021 wurde ihre Beziehung publik, nachdem sie küssend in einem Auto gesehen wurden.