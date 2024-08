Stars Zoë Kravitz: Keine Eile mit der Hochzeit

Zoe Kravitz Channing Tatum Getty 09.08.24 BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.08.2024, 10:00 Uhr

Zoë Kravitz hat die Idee, dass sie nächstes Jahr heiraten wird, heruntergespielt.

Die 35-Jährige verlobte sich letztes Jahr still und leise mit Schauspieler Channing Tatum, nachdem sie sich 2021 am Set des neuen Films ‚Blink Twice‘ kennenlernten. Und während ihr berühmter Vater Lenny Kravitz kürzlich sagte, dass die Familie „nächstes Jahr eine Hochzeit feiern“ würde, hat sie darauf bestanden, dass dies nicht unbedingt der Fall ist.

Dem Magazin ‚Esquire‘ erzählte sie: „Das ist buchstäblich etwas, was wir am Rande gesagt haben. Vielleicht habe ich gesagt: ‚Nächstes Jahr wäre cool.‘“ Obwohl sie sich nicht sicher ist, wann sie heiraten wird, ist sie von einer Sache schon jetzt fest überzeugt; nämlich, dass es in ihrer und Channings Zukunft keine weiteren Kinder geben wird. Sie erklärte: „Lange Zeit hatte ich das Gefühl, dass etwas mit mir nicht stimmte. Ich wartete darauf, dass dieses Licht in meinem Kopf ausging, und das tat es nie. Wenn man jünger ist, denkt man sich: ‚Nun, ich kann keine Kinder haben. Ich bin zu jung! Das wäre verrückt.‘ Ich musste mir wirklich überlegen, was ich will.“

Auch ihr Freundeskreis habe sich verändert, da sich das Leben ihrer Freunde durch Heirat und Kinder veränderte, und Zoe gab zu, dass es isolierend sein kann. Sie möchte aber, dass ihre eigenen Errungenschaften – wie ihre Regiearbeit hinter der Kamera bei ‚Blink Twice‘ – ein ähnliches Maß an Respekt erhalten wie die Mutterschaft. Sie fügte hinzu: „Für viele Menschen, die Kinder haben, ist es dieses riesige, lebensverändernde Ereignis – und ich denke, es gibt ein gewisses Maß an Fokus und Respekt, das sie von ihrer Gemeinschaft bekommen sollten. Es gibt einen großen Druck auf Frauen, Kinder zu bekommen, und es gibt das Gefühl, dass man hier keinen Sinn hat, wenn man es nicht tut. Aber dieser Film fühlt sich an, als hätte ich ein Kind geboren.“