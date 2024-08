Stars Zoë Kravitz: Sie ist ein richtiger Film-Nerd

Bang Showbiz | 22.08.2024, 18:00 Uhr

Zoë Kravitz ist Berichten von Channing Tatum zufolge ein richtiger „Nerd“, wenn es um Filme geht.

Die 35-jährige Schauspielerin hat sich 2023 mit dem Hollywood-Star verlobt und jetzt hat Channing verraten, dass seine Partnerin und er sich manchmal „drei oder vier Filme an einem Tag“ ansehen.

Im Rahmen seines Auftritts in der ‚Late Night With Seth Meyers‘-Talkshow erzählte Tatum über Zoë: „Sie ist so ein Film-Nerd. Sie macht nichts [anderes]. Das Erste, was sie zu mir sagte, als wir damit anfingen, miteinander auszugehen, war: ‚Ich mache keine Aktivitäten.‘ Ich glaube, dass ich gelacht habe. Sie meinte: ‚Nein, hör mir zu. Ich wandere nicht. Ich mache nichts von dem Zeug.'“ Das Paar, das im Jahr 2021 anfing, miteinander auszugehen, sitzt oft zu Hause und schaut sich gemeinsam mehrere Filme an. Der 44-jährige Star fügte hinzu: „An einem freien Tag sehen wir uns drei oder vier Filme an einem Tag an. Wir lieben das einfach.” Am Anfang des Monats hatte Zoë Filme als ihre „Liebessprache“ bezeichnet. Die Schauspielerin führte Regie bei ihrem Verlobten im neuen Thriller ‚Blink Twice‘ und verriet, dass sie auch in der Zukunft wieder gerne wieder mit Channing zusammenarbeiten würde.