Kylie Jenner: Bademode auch für Kinder

31.08.2021 19:12 Uhr

Business-Woman Kylie Jenner hat aktuell eine neue Badekollektion am Start. Und die wird jetzt erweitert! Denn: „Kylie Swim“ beinhaltet auch eine Bikini-Sammlung für Kids.

Das kündigte das Kardashian-Küken (24) nun auf Instagram an. Die Bademode für die Kleinen wird demnach in den selben Farben erhältlich sein, wie für Erwachsene. Das jüngste Mitglied der Celebrity-Familie teilte gleich mehrere Stücke aus der neuen Linie.

Unter anderem einen orangefarbenen Bikini sowie einen pink-roten Badeanzug. In der entsprechenden Instagram-Story schrieb sie: „Baby-Bademode!!!“ Süße Neuigkeiten also für alle kleinen Wasserratten unter ihren 263 Millionen Abonnenten!

Announcement bereits im Juni

Der kurze Clip kommt nur wenige Monate, nachdem Mama Kylie ihre Marke „Kylie Baby“ angekündigt hatte. Für diesen Zweck postete sie ein Bade-Bild von ihrer süßen Tochter Stormi (3).

Dazu schrieb die „Keeping up with the Kardashians“-Schönheit: „Badezeit mit @kyliebaby“. Der kleinen Stormi dürfte die niedliche Mini-Mode bestens stehen!

Kylie Jenner und Travis Scott: Bald zu viert?

Ohnehin darf sich die Kleine in Zukunft wohl auf ein Geschwisterchen freuen. Berichten zufolge erwartet ihre Promi-Mum zusammen mit Partner Travis Scott (30) das zweite gemeinsame Kind. Angeblich könne sie die Geburt kaum erwarten.

„Kylie geht es gut. Seit sie schwanger ist, versucht sie, es etwas langsamer anzugehen und sich nicht mehr auszuruhen. Trotzdem ist sie sehr beschäftigt mit Stormi und ihrer Marke. Sie scheint aber alles zu lieben“, so ein Insider gegenüber dem „People“-Magazin.