„Love Island“ Tag 2: Das sind die ersten Couples

Tari Tamara | 22.03.2022, 23:50 Uhr

Nun ist auch Tag 2 bei "Love Island" rum und endlich gibt es die ersten Couples! Denn anders als in den Vorjahren, fand die erste Paarungszeremonie nicht am ersten Tag statt.

Auch der zweite Tag auf „Love Island“ hat es in sich und hält einige Überraschungen parat. Endlich ist es soweit: die erste Paarungszeremonie der siebten Staffel steht an und die Girls bestimmen zwei Single Boys, bei ihnen in der Villa schlafen dürfen. Die Wahl fällt auf Adriano und Mark, die sich wiederum für Jessica und Vanessa als ihr Couple entscheiden.

Die erste Paarungszeremonie steht an

Sichtlich nervös stehen die männlichen Islander in Reih und Glied vor den Girls, denn diese dürfen sich für zwei entscheiden, die bei ihnen in die Villa ziehen. Sie regeln das ganz diplomatisch: „Ich würd sagen, jeder hat zwei Stimmen und dann gucken wir, wer die meisten hat“, schlägt Leonie vor.

Jessica ist heute die selbst ernannte „Sylvie Meis 2.0“, sie tritt vor und darf die frohe Botschaft verkünden. Marks Lachen „kommt aus dem Herzen“ und er „lässt die Frauenherzen höherschlagen“ – er darf bleiben. So überrascht ist der blonde Jüngling nicht, er hat sichtlich damit gerechnet.



Adriano darf bleiben

Auch der 27-jährige Adriano hat die Islanderinnen geflasht, er darf heute Nacht in der Villa schlafen. Doch dann: Naaachricht für Adriano. Mit wem wollen Mark und er sich vercoupeln? Das fällt dem Italiener nicht schwer: „Die Islanderin, für die ich mich heute entscheide, fand ich mega offen, sympathisch, die sieht auch gut aus.“

Jessica ist die glückliche Auserwählte. Somit bilden die beiden das erste „Love Island“ Couple 2022! Als zweites Pärchen folgen Vanessa und Mark. „Sie hat mich direkt umgehauen mit ihrem Outfit“, begründet der 23-Jährige seine Wahl.

„Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe“ immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.