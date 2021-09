Boris Becker zeigt hier seine Freundin Lilian de Carvalho

21.09.2021 12:55 Uhr

Die ganze Zeit wusste man, dass Boris Becker wieder frisch verliebt ist - zu sehen war seine neue Freundin in der Öffentlichkeit aber bisher nicht. Jetzt zeigten sich die beiden der Presse.

Boris Becker ist seit einigen Monaten offenbar wieder vergeben, seine neue Freundin hielt er aber bis jetzt weitestgehend aus der Öffentlichkeit raus. Am Wochenende erschien das Paar gemeinsam bei einem Event. Die beiden legten in München beim kleinen Ersatz-Oktoberfest „23. Almauftrieb“ in der „Käferschenke“ einen medienwirksamen Auftritt vor der Presse hin.

Glückliches Paar im Trachten-Outfit

Bei der Dame handelt es sich um Lilian de Carvalho Monteiro. Die 33-Jährige, die in London arbeitet, präsentierte sich äußerst stilsicher in einem Couture-Dirndl aus Seide mit roter bestickter Spitzenschürze, kombiniert mit einer Valentino-Tasche und rotfarbenem Lippenstift. Das und die Tracht von Becker ist aus dem Hause „Angermaier“ geliehen.Der 53-Jährige, der in letzter Zeit etwas verändert im Gesicht wirkt, lächelte neben der hübschen Brünetten einigermaßen glücklich in die Kameras.

Mit diesen Frauen war er schon auf den Wiesn

Becker zeigt sich gerne mit seinen Frauen beim Oktoberfest. 2016 war es noch Lilly Becker (45), die den Ex-Tennisprofi zu dem Wiesn-Event begleiten durfte. 2008 kam Sandy Meyer-Wölden mit, davor war er mit Barbara Becker dort, mit der er zwischen 1993 und 2001 verheiratet war. Nun ist es Lilian, die die Veranstaltung genießen darf.

So lebt und arbeitet Lilian de Carvalho

Doch wer ist Lilian eigentlich?

Laut der „Daily Mail“ lebt sie in London und arbeitet dort als Risikoanalystin im Politikbereich. Die junge Frau scheint ziemlich belesen und welterfahren, genoss offenbar eine elitäre Ausbildung. Sie wuchs in Rom auf besuchte dort eine Privatschule. Inzwischen hat sie drei Abschlüsse in der Tasche, unter anderem einen Master in Afrikanistik, den sie an der School of Oriental and African Studies in London machte. Wie das britische Blatt außerdem berichtet, spricht Lilian de Carvalho Monteiro fünf Sprachen, darunter wohl auch Deutsch.

Ihr Vater war Verteidigungsminister

Und: die Familie der Business-Frau soll einflussreich und wohlhabend sein. GLilian de Carvalho Monteiro stammt aus Sa?o Tome? und Pri?ncipe, Teil einer vulkanischen Inselgruppe vor der Küste Afrikas. Medienberichten zufolge war ihr Vater Victor einst Verteidigungsminister von São Tomé und Príncipe und kandidierte 2014 fsogar ür die Präsidentschaftswahlen.