Ciara schockt mit diesem Britney-Geständnis

13.08.2021 17:25 Uhr

Ciara enthüllt, dass ihr der Song "Goodies" beinahe geklaut worden wäre. Die R&B-Künstlerin ist nach wie vor unheimlich stolz auf ihre Debütsingle aus dem Jahr 2004, die ihr ihren ersten Nummer-1-Hit in Großbritannien und den USA verschaffte.

Dabei wäre es damit fast nichts geworden, denn Ciaras Label überlegte, den Track stattdessen an Britney Spears zu geben. „Ich musste noch einmal vorsingen, um zu einer Priorität bei dem Label zu werden“, offenbart die 34-Jährige.

Ciara musste gegen Britney Spears antreten

„Das tat ich, ich hatte eine Präsentation und ich rockte es. Dabei ahnte ich nicht, dass hinter den Kulissen eine Diskussion darüber herrschte, mir diesen Song möglicherweise wegzunehmen und einer anderen Künstlerin wie Britney Spears zu geben, die auf der gleichen Liste wie ich stand.“

In ihrer Show „On Level Up Radio with Ciara“ verrät die Musikerin, dass sie schon damals den richtigen Riecher gehabt habe. „Ich wusste, dass es eine sehr, sehr besondere Aufnahme war.”

Mit Zähnen und Klauen gekämpft

Hätte Ciara damals erfahren, dass sie sich möglicherweise davon trennen müsste, hätte sie „mit Zähnen und Klauen“ darum gekämpft, den Track zu behalten.

„Denn ich habe daran mitgewirkt. Es war mein allererster Song, den ich in das Universum gesendet habe. Mein erster Song und bei Gottes Gnade war es gleichzeitig ein Nummer-1-Song und er war acht Wochen lang in den Billboard-Charts“, berichtet sie stolz. „Es war einfach surreal, zu sehen, dass mein Traum Wirklichkeit wurde.“

Ciara ist zum dritten Mal Mama geworden

Erst vor wenigen Wochen landete Ciara ihren größten Hit; Die schöne Sängerin wurde zum dritten Mal Mama. Ciara und ihr Ehemann Russell Wilson verkündeten auf Instagram die Geburt ihres Sohnes . In einem Clip singt die junge Mutter ihrem Nachwuchs ein besonderes Ständchen.

„Happy Birthday, Win! Mama und Papa lieben dich“, schrieb die Sängerin in einem Post und verriet neben dem Geburtsdatum (23. Juli) auch den vollständigen Namen ihres dritten Kindes: Win Harrison Wilson.

Ein Ständchen im Kreißsaal – mit Mundschutz!

In dem Posting veröffentlichte die frischgebackene Mutter einen kurzen Clip, in dem sie mit Mundschutz noch im Kreißsaal ihrem Sohn ein gefühlvolles Geburtstagsständchen singt.

Russell Wilson hingegen postete ein erstes Selfie zu dritt. Der kleine Win liegt dabei auf der Brust seiner Mutter, während seine Eltern glücklich in die Kamera strahlen.

Das Paar ist seit 2016 verheiratet. 2017 begrüßten sie ihre erste gemeinsame Tochter, Sienna Princess. Sohn Future Zahir (geb. 2015) brachte Ciara mit in die Ehe, er stammt aus ihrer früheren Beziehung mit Rapper Future (36). (Bang/KT/Spot on)