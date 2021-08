Gruselig oder die Zukunft?: Elon Musk stellt Tesla-Roboter vor

22.08.2021 11:30 Uhr

Elon Musk will die zahlreichen Filme wahr werden lassen. Er will einen Menschenroboter auf den Markt bringen.

Elon Musk (50) ist der Mann der Zukunft – ob man das nun gut, schlecht oder irgendetwas dazwischen findet, sei jetzt mal dahingestellt. Aber besagter Vidsionär und seine Firma Tesla werden das wahr machen, was wir in Filmen schon etliche Male gesehen haben – echte Menschen-Roboter.

Der aus Südafrika stammende Mitbegründer des Bezahldienstes Paypal stellte diese Woche sein neues Mega-Projekt vor.

Das gute Dinge soll wenig kreativ „Tesla“ heißen (wenig kreativ vor allem im Vergleich zum Namen seines Sohns, der nämlich X Æ A-12 heißt).

Wie der Unternehmer am Donnerstag beim „AI Day“ von Tesla – dem „Tag der Künstlichen Intelligenz“ –sagte, wird der humanoide Roboter Modelmaße á la Bella Hadid (24) haben. Mit einer Körpergröße von 177 Zentimeter bei einem Gewicht von 57 Kilogramm kommt er/sie/es gertenschlank daher.

Bei dem Projekt handelt es sich auch nicht um ferne Zukunftsmusik. Nein, die Menschenroboter sollen bereits im kommenden Jahr auf den Markt kommen.

Die Maschine soll den Menschen dann lästige Aufgaben abnehmen. Oder um es mit den Worten von Elon Musk zu sagen – Er soll „sich wiederholende und langweilige Arbeiten eliminieren.“

I guess that the terminator era has been begun.. #ElonMusk @elonmusk pic.twitter.com/VCXxRJJd6g

— Dr.Mayank ?? (@iamdocmayank) August 20, 2021