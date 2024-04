Preisverleihung am Samstag Breakthrough Prize: Umwerfender Auftritt von Olivia Wilde

Olivia Wilde beim Breakthrough Prize in Los Angeles. (ili/spot)

SpotOn News | 14.04.2024, 14:32 Uhr

Olivia Wilde war einer der ganz großen Hingucker auf dem roten Teppich der Breakthrough-Prize-Zeremonie, die am Samstag in Los Angeles stattfand. Sie erschien in einem hochgeschlossenen und bodenlangen schwarzen Kleid - und zeigte dennoch viel Haut.

Filmstar Olivia Wilde (40) wagte sich in einem hochgeschlossenen, langärmeligen und bodenlangen schwarzen Kleid mit gefährlich hohem Schlitz auf den roten Teppich des Breakthrough Prize. Der Schnitt gab nicht nur den Blick auf viel Haut an den Beinen frei, sondern auch auf den Übergang zum unteren Rücken. Denn an der einen Seite wurde das Kleidungsstück nur durch eine lange weiße Schleife zusammengehalten.

Dazu kombinierte die Schauspielerin, Regisseurin und Produzentin schwarze Riemchen-Heels. Und als starken Kontrast blutroten Nagellack. Beim dezenten Make-up betonte die amerikanisch-irische Künstlerin nur die Augenpartie mit blauem Eyeliner. Das karamellfarbene Haar hatte sie in sanfte Wellen gelegt.

Eigentlich keine Promi-Veranstaltung

Die glanzvolle Veranstaltung, die im Academy Museum in Los Angeles stattfand, wird zu Ehren derjenigen abgehalten, die in den Bereichen Mathematik und Wissenschaft Großartiges geleistet haben, wobei jeder Preisträger laut einer Pressemitteilung drei Millionen Dollar (umgerechnet etwa 2,8 Millionen Euro) erhält.

Trotz der Tatsache, dass der Schwerpunkt nicht auf dem Showbiz liegt, zieht die schicke Gala jedes Jahr zuverlässig eine Reihe von A-Prominenten an, die über den roten Teppich schreiten und die Preise überreichen. Neben Olivia Wilde waren diesmal auch Margot Robbie (33), Jessica Chastain (47), Brie Larson (34), Glenn Close (77), Michelle Yeoh (61), Lizzo (35), Kim Kardashian (43), Robert Downey Jr (59), Adam Levine (45) und seine Supermodel-Ehefrau Behati Prinsloo (35) sowie Katy Perry (39) und ihr Partner Orlando Bloom (47) bei der Zeremonie.

Auch die großen Wirtschaftsmagnaten waren unter den Prominenten zu finden wie etwa Elon Musk (52), der vor den Fotografen posierte, oder Bill Gates (68), der mit seiner Freundin Paula Hurd kam.