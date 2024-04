Beim ersten Coachella-Wochenende 2024 hat Grimes den wohl schlimmsten Albtraum einer Sängerin erlebt: Ihr Auftritt wurde von erheblichen technischen Problemen gestört, worauf sie auf der Bühne mit Schreien und Kreischen reagierte. Später entschuldigte sie sich für das Debakel.

Grimes (36) hat sich nach ihrem katastrophalen Auftritt am ersten Coachella-Wochenende bei ihren Fans entschuldigt. Bei ihrem Auftritt auf dem beliebten Festival in der Wüste Kaliforniens kämpfte sie in der zweiten Hälfte mit erheblichen Gerätestörungen. Dazu kam, dass sie ihre Frustration offen zeigte und wütend ins Mikrofon schrie.

Noch auf der Bühne versuchte Grimes den tausenden Festivalbesuchern zu erklärten: "Alle meine Tracks haben ein doppeltes Tempo und ich kann das nicht nachrechnen." Später erklärte die 36-Jährige in einem langen Posting auf X (ehemals Twitter) ausführlicher, was zu dem chaotischen Auftritt geführt hatte. Zudem versicherte sie den Fans, dass sie am zweiten Coachella-Wochenende alles tun werde, um sicherzustellen, dass ihr Set "fehlerfrei" laufe.

In ihrem Statement hieß es: "Ich möchte mich für die technischen Probleme bei der Show heute Abend entschuldigen. Ich wollte ganz stark zurückkommen und normalerweise kümmere ich mich immer um jeden Aspekt meiner Show selbst." Doch dieses Mal habe sie Zeit sparen wollen und deshalb anderen "die Organisation der Tracks auf der SD-Karte usw. überlassen". Sie habe deshalb bereits "vorher ein schlechtes Gefühl" gehabt, weil sie die CDs nicht selbst durchgesehen hat. "Die CDs zeigten mir BPMs von etwa 370, sodass ich nicht einmal manuell nach Gehör mischen konnte, und die vorderen Monitore waren ausgeschaltet, sodass es auf meiner Seite im wahrsten Sinne des Wortes ein klangliches Chaos gab." Sie sei sich auch ihres Schreiens und "Quiekens" ins Mikrofon nicht bewusst gewesen.

I want to apologize for the technical issues with the show tonight. I wanted to come back rly strong and usually I always handle every aspect of my show myself – to save time this was one of the first times I've outsourced essential things like rekordbox bpm's and letting…

— 𝖦𝗋𝗂𝗆𝖾𝗌 ⏳ (@Grimezsz) April 14, 2024