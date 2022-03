Fitness-Ikone Sophia Thiel will von ihren 88,6 kg runter

Paul Verhoben | 22.03.2022, 08:16 Uhr

Sophia Thiel Gewicht 88,6kg

Es kann wieder losgehen! Sophia Thiel hat ein Gesundheits-Checkup machen lassen.

Die Fitness-Bloggerin macht heute kein Geheimnis mehr daraus, dass sie lange Zeit unter einer Essstörung litt. Damals trainierte sie nicht nur um fit zu sein, sondern vor allen Dingen um möglichst wenig Kilo auf die Waage zu bringen. Gottseidank konnte die 27-Jährige diese schwere Zeit hinter sich lassen.

Gesundheits-Check

Trotzdem sind ihre Follower immer noch besonders interessiert daran, wie viel Sophia Thiel eigentlich wiegt. In einem neuen YouTube-Video spricht sie das Thema deshalb offen an: 88,6 Kilo ist die Influencerin schwer, ihr Körperfettanteil liegt bei 26 Prozent. Was die Muskelmasse angeht hat Sophia allerdings überdurchschnittlich viel — ganze 35 Prozent nämlich. Um mit ihren Trainingseinheiten wieder voll durchstarten zu können, hat sie sich jetzt einem Gesundheits-Checkup unterzogen.

Auf Instagram schreibt Sophia dazu: „Jetzt haben wir es schwarz auf weiß! Ich habe im Zentrum für Prävention und Sportmedizin der technischen Universität München einen kompletten Fitness-Checkup gemacht!“

Sophia Thiel ist optimistisch

Dass sie so offen mit dem Thema Gewicht umgeht, ist für die Sportlerin nicht selbstverständlich. „Ich habe mich nicht auf die Waage stellen können, weil es mir entweder den Tag gerettet oder versaut hat“, erzählt sie in ihrem Video.

Nach einem langen, steinigen Weg kann Sophia jetzt aber wieder hoffnungsvoll nach vorne schauen. (Bang)