Heidi Klum braucht eine ganze Knolle Knoblauch pro Woche

Heidi Klum braucht eine Knolle Knoblauch pro Woche

18.07.2021 09:49 Uhr

Neues von der Topmodel-Mami: Heidi Klum kann nicht ohne Knoblauch.

Wer hätte das gedacht? Das deutsche Supermodel schwört auf den Geschmack und die gesundheitsfördernde Wirkung der Wunderknolle. Während andere wegen des intensiven Geruchs einen großen Bogen um Knoblauch machen, kann die 48-Jährige gar nicht genug davon bekommen.

Großer Knoblauch-Fan

„Ich bin ein großer Fan von Knoblauch. Ich esse normalerweise eine ganze Knolle pro Woche“, plaudert Heidi Klum aus. Im Gespräch mit dem „Us Weekly“-Magazin verrät die „Germany’s Next Topmodel“-Chefin auch, was ihr absolutes Lieblingsgericht ist. Dieses ist weit unspektakulärer, als manche Fans erwarten würden. „Hühnersuppe ist eines meiner Lieblingsgerichte. Ich koche sie mindestens einmal pro Woche zuhause“, offenbart Heidi.

Heidi Klum hat die Mauer zu Hause

Auch wenn die blonde Schönheit stets auf eine gesunde Ernährung achtet, greift auch sie manchmal zu Kalorienbomben – und hat dabei eine klare Präferenz. „Ich esse normalerweise kein Fast Food, aber wenn ich es mache, dann bitte mit Pommes“, stellt sie klar. Ein weiterer überraschender Fakt über die Powerfrau: Sie besitzt ein Stück der Berliner Mauer in ihrem Zuhause. „Ich bewahre es in meinem Garten auf“, erzählt Heidi. „Und ich habe eine riesige blaue Schnecke in meinem Garten.“