Neue Show „Kaulitz & Kaulitz": Heidi Klum ist „nicht wirklich dabei"

Heidi Klum mit den Kaulitz-Zwillingen auf dem roten Teppich. (hub/spot)

SpotOn News | 12.04.2024, 12:41 Uhr

Die Kaulitz-Brüder Bill und Tom bekommen ihre eigene Doku-Show auf Netflix. Heidi Klum wird darin wohl wenig zu sehen sein. Auf Instagram erklärt die Ehefrau von Tom Kaulitz, warum das so ist.

Auf den großen Auftritt von Heidi Klum (50) müssen die TV-Zuschauer in der Doku-Serie der Kaulitz-Zwillinge Tom und Bill (34) wohl verzichten. In einer Instagram-Story zeigte die "Germany's next Topmodel"-Moderatorin in einer Fragerunde die Anmerkung eines Followers: "Ich will dich auch in 'Kaulitz & Kaulitz' sehen", hieß es da zu ein paar Tränen- und Herz-Emojis. Heidi Klum antwortete darauf: "Ich bin nicht wirklich darin zu sehen". Den Grund lieferte die Ehefrau von Tom Kaulitz gleich dazu: "Weil es um Bill und Tom geht und die Dinge, die sie zusammen machen."

Dabei gäbe es im Hause Klum-Kaulitz sicher auch genug Stoff für eine TV-Show. Das Model und der Tokio-Hotel-Star sind seit 2019 verheiratet und leben in einer großen Patchworkfamilie. Sie brachte vier Kinder mit in die Ehe: die Töchter Leni (19) und Lou (14) sowie die Söhne Henry (18) und Johan (17). Leni Klum ist die Tochter von Heidi Klum und dem ehemaligen Sportmanager Flavio Briatore (74). Zum Zeitpunkt von Lenis Geburt war das Model mit Sänger Seal (61) liiert. Gemeinsam mit ihm hat sie die drei weiteren Kinder bekommen. 2012 gaben Klum und Seal die Trennung bekannt.

Darum geht es in der Reality-Serie "Kaulitz & Kaulitz"

Die Doku-Serie "Kaulitz & Kaulitz" soll am 25. Juni 2024 zum Streamen bereitstehen. Versprochen wird ein exklusiver Blick in das Privatleben der Zwillinge, die 2005 mit Tokio Hotel ihren Durchbruch schafften und inzwischen in den Vereinigten Staaten leben. Die "intime Reality-Serie", wie Netflix in einer Pressemitteilung schreibt, wird Bill und Tom über acht Monate in ihrem Alltag "zwischen internationaler Karriere, Familienleben, Tokio-Hotel-Tourbus, Partys, Drama, Flirts und einem Roadtrip durch die USA" begleiten, heißt es. Ein paar kleine Auftritte von Heidi Klum könnte es in "Kaulitz & Kaulitz" vielleicht dann doch noch geben.