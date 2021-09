Jasmin Herren wehrt sich gegen Unterstellungen von Alessia Herren

Jasmin Herren hat rechtliche Schritte gegen Alessia Herren eingeleitet!

02.09.2021 12:13 Uhr

"Ruhe in Frieden" - so wirklich will das für den im April verstorbenen Willi Herren nicht klappen, denn nun zoffen sich seine Witwe Jasmin Herren und seine Tochter Alessia Herren öffentlich auf Instagram!

Angefangen hatte alles mit allerhand Vorwürfen von Alessia Herren, die hetzte auf Instagram öffentlich gegen ihre Stiefmutter Jasmin Herren und beschuldigte Mitschuld am Tod ihres Vaters zu haben.

Krasse Vorwürfe von Alessia

So schreibt Alessia u.a.: „Wenn Jasmin doch noch in der Nacht vom Tod meines Vaters mit ihm videotelefoniert und sie sagt, sie habe das alles kommen sehen, wieso dann kein Notruf bei der Polizei oder Notarzt?“

Hätte Willi also eventuell wirklich noch geholfen werden können? Als der Schauspieler nicht zu einem Termin erschienen war, schickte sein Manager Freunde zu Willis Wohnung, dort konnte von einem herbeigerufenen Notarzt nur noch der Tod des beliebten Entertainers festgestellt werden.

Hatte Willi eine neue Frau kennengelernt?

Jasmin hatte außerdem vor einigen Wochen öffentlich behauptet, dass sie und Willi es nach der Trennung noch einmal versuchen wollten. Laut Alessia eine Falschaussage. So schreibt die 19-jährige: „Wenn Papa und Jasmin alle belogen haben und noch ein Paar waren – wieso hat mein Vater die Scheidung eingereicht? (…) Wieso hat mein Papa nachdem Jasmin weg war Dates gehabt? Wieso hat er seinen Freunden sogar erzählt, dass er sich neu verliebt hat? Wieso hat er uns diese Frau sogar vorgestellt?“ (sic)

Das sagt Jasmin zu den Vorwürfen

Dass diese Vorwürfe von Jasmin natürlich nicht unkommentiert bleiben sollten, war abzusehen. So meldete sich jetzt auch Willis Witwe auf Instagram zu den Vorwürfen, hielt ihr Statement aber diplomatischer.

Denn so erklärte ihre Anwältin gegenüber der Seite „Express.de“: „Meine Mandantin würde sich sehr gerne zu den von Frau Alessia Fazzi verbreiteten Lügen und Unterstellungen äußern, sie muss sich jedoch aufgrund von eingeleiteten rechtlichen Schritten noch ein wenig mit öffentlichen Stellungnahmen gedulden. Es geht dabei u.a. um Körperverletzung, Freiheitsberaubung sowie Morddrohungen seitens Alessia Fazzi über mehrere Jahre.“

Die Anwältin erklärt, dass Jasmin, sofern dies dann möglich ist, sich um eine Richtigstellung bemühen wird. Auch betont die Vertreterin noch einmal, dass Jasmin und Willi nie vorhatten, sich scheiden zu lassen!

(TT)