Klassentreffen der Trash-Stars: Diese Promis holte sich Twenty4Tim für sein Musikvideo!

Isabell Kilian | 21.03.2022, 19:11 Uhr

Gerda Lewis, Christin Okpara und Micaela Schäfer zusammen in einem Musikvideo? Klingt verrückt - ist es auch. Doch die Drei TV-Sternchen werden in der Tat zusammen mit weiteren Promis im ersten Musikvideo von TikToker Twenty4Tim auftreten!

Erotik-Model Micaela Schäfer (38) als heiße Lehrerin, Ex-Bachelorette Gerda Lewis (29) als Sandwich und TV-Streithahn Christin Okpara (25) als Schülerin: In dieser Konstellation werden die Sternchen der deutschen TV- und Internet-Landschaft im Musikvideo von Tim Kampmann (21) alias Twenty4Tim auftreten! Doch neben ihnen sind noch unzählige weitere Promis an der riesigen Highschool-Parodie beteiligt. Das verraten unzählige Posts, Storys und Verlinkungen auf Instagram!

Promis back to school!

Web-Star Twenty4Tim teilt auf Instagram und TikTok mit seinen Fans gerne seinen Alltag. Nun überrascht der humorvolle Influencer seine 3,7 Millionen Fans auf Tik Tok und 2 Millionen auf Instagram mit einem neuen Projekt: seine erste Single „Bling Bling“ erscheint!

Die soll natürlich einschlagen und direkt auf Platz 1 aufsteigen! Was braucht es dafür? Richtig: Ein großartiges Musikvideo mit viel Sexyness und einer Hand voll Promis!

Dafür wurde aus seinem zweitägigen Musik-Dreh ein echtes TV-Klassentreffen! Neben einigen Trash-TV-Stars und Influencern hat er sich sogar den ein oder anderen Hochkaräter ins Boot geholt!



Micaela Schäfer als heiße Lehrkraft!

Auf Instagram teilten alle Promis verschiedene Szenen vom Musikdreh. Was damit schon jetzt verraten wurde: Die „alten Hasen“ im TV-Geschäft übernehmen die autoritären Rollen!

So schlüpfen Fitness-Profi Sophia Thiel (27), TV-Star Desirée Nick (65) und Erotik-Model Micaela Schäfer jeweils in die Rolle einer Lehrkraft. Oder besser gesagt: sexy Lehrkraft!

Die genaue Story ist noch unklar, doch die ersten Bilder zeigen, Micaela wird ihrem Ruf gerecht: In kurzem Röckchen, tiefem Ausschnitt, Klischee-Brille auf der Nase und strengem verführerischem Blick scheint die charismatische 28-Jährige ihre Schüler voll unter Kontrolle zu haben!

Selbst die streitsüchtige Christin Okpara: ,,Also heute kann ich nicht die Ausraster-Chrissie sein, weil ich dann ganz ganz ganz viel Ärger mit unserer grimmigen Lehrerin Micaela bekomme“, scherzt sie in einer ihrer Storys.

Gerda Lewis und Christin Okpara als Gossip Girls!

Auch die anderen Schüler oder ,,Gossip Girls“, wie es in einem Post zu lesen ist, TikTok-Kollege Jerome Weinert (21), Youtuber Heiko Lochmann (22) vom Duo ,,Die Lochis“ sowie Ex-Bachelorette Gerda Lewis haben eine Rolle bekommen.

Christin Okpara mit Bestechungsvorwürfen!

Zudem steckt die hübsche Brünette in einer Szene nackig in einem riesen Sandwich. Man darf gespannt sein, was sich Twenty4Tim da ausgedacht hat?! Doch die beiden scheinen auch außerhalb des Drehs richtig dicke zu sein!

Das ist Twenty4Tim’s Message!

Fest steht: Dieses Potpourri an TV-Stars und Influencern wird wohl definitiv für einen Chartstürmer sorgen! Neben den Lehrern und ,,Gossip Girls“ gibt es auch die Fraktion der ,,Cheerleader“ und ,,Coolen Kids“. Hier wird eine Rolle offensichtlich auch Ex-Bachelor Niko Griesert zukommen. Ein Highschool-Klischee at it’s best also!

Dabei ist die Message des Songs eine ganz andere: ,,BLING BLING bedeutet für mich nicht nur, dass etwas von außen scheint & glänzt wie zum Beispiel ein Ring, sondern viel mehr geht es um das gesamte Lebensgefühl, mit sich selbst im Reinen zu sein & sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen“, erklärt Twenty4Tim in einem Post.

GNTM-Designer für ,,BLING BLING“-Outfit

Da hat er sich definitiv die richtigen Charaktere an die Seite geholt – in den Mittelpunkt stellen können sie sich allesamt wirklich gut! Für seine eigene Rolle bzw. sein eigenes ,,BLING BLING“-Outfit, das Twenty4Tim im Video tragen wird, hat er sich außerdem GNTM-Designer Hannez Nogi zur Seite geholt.

Von ihm stammen auch die Skizzen von den roten Outfits des Werbeplakats von Staffel 17! Tim hat also für seinen ersten Song nichts dem Zufall überlassen!

Ob sich der ganze Aufwand gelohnt hat, erfahren wir am 1. April 2022! Wir sind auf das Endergebnis sehr gespannt!