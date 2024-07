Stars Privat ist besser: Was Gerda Lewis aus ihren Ex-Beziehungen gelernt hat

Bang Showbiz | 08.07.2024, 16:00 Uhr

Was Gerda Lewis aus ihren Ex-Beziehungen gelernt hat

Seit etwas mehr als einem Jahr sind Gerda Lewis (31) und Jannik Kontalis (27) offiziell ein Paar.

Jetzt hat die Ex-Bachelorette darüber gesprochen, warum die Beziehung so stabil ist. „Wir wollen das nicht mehr so krass in die Öffentlichkeit ziehen. Ich weiß das ja auch aus vorherigen Beziehungen: Je mehr du deine Beziehung in die Öffentlichkeit ziehst, desto mehr Leute urteilen über deine Beziehung und denken, sie wissen ganz genau, wie alles abläuft und wissen alles besser“, erklärte die ehemalige Bachelorette gegenüber RTL.

Dies sei auch der Grund, warum die beiden sich jetzt erst öffentlich auf einem roten Teppich gezeigt haben. Gerda schwärmte: „So ist es für uns einfach am schönsten. Wir streiten nicht, wir haben keine Diskussionen. Es ist einfach superharmonisch und deswegen wollen wir das auch so beibehalten.“ Doch auch die beste Beziehung muss ab und an mal Streitigkeiten aushalten, wie Jannik verrät: „Ich glaube, die einzigen Streitigkeiten gibt’s bei Kartenspielen wie Monopoly Deal. Das ist mittlerweile Standard bei uns.“

Um die Beziehung so lange wie möglich aus der Öffentlichkeit herauszuhalten, habe das Traumpaar auch eine Anfrage für „Das Sommerhaus der Stars“ abgelehnt. Im ‚Promiflash‘-Interview erzählte Jannik neulich: „Wir haben dann natürlich darüber nachgedacht, aber am Ende gesagt: ‚Komm, lass uns unsere Beziehung einfach noch ein bisschen festigen und schützen.’“ Allerdings könnte sich der ehemalige ‚Make Love, Fake Love‘-Teilnehmer eine andere Show vorstellen: „Das Dschungelcamp ist ein Traum. Ich warte auch die ganze Zeit auf die Anfrage, deswegen kann es eigentlich mal losgehen!“