Leon Machère über seine jähes Ende beim „Kampf der Realitystars“

Leon Machère: Nimmt er den KDRS-Stars den "knallhart"-Rauswurf übel?

11.08.2021 22:50 Uhr

Es wird immer dramatischer am thailändischen Starstrand: Gleich zwei Exits reißen tiefe Löcher in die Promi-Gemeinschaft. Die Gruppe muss die Entscheidung treffen, wer am wenigsten entertaint, Mike oder Leon.

Der Verlierer ist Leon, der sofort seine Koffer packen muss. Und auch für Narumol nimmt die Zeit in der Sala ein Ende, für sie entscheiden sich die Neuankömmlinge „Berlin – Tag und Nacht“-Darstellerin JJ Rühle und Ex-DSDS-Mehrfach-Kandidat Cosimo Citiolo. Andrej Mangold und Chris Broy hatten sich zuvor im Safetyspiel „Schmutzwäsche“ vor einem Rauswurf gesichert – sonst wäre die „Stunde der Wahrheit“ wohl anders ausgegangen…

Doch wie geht es Leon nach seinem überraschenden Aus bei „Kampf der Realitystars„? Im Exit-Interview mit Sat.1 gab der Youtuber einen guten Eindruck in sein Seelenleben.

Wie geht es dir nach deinem Auszug?

Ja, gemischte Gefühle aber passt (lacht). Es ist wie es ist. Ja.

Bist Du der Gruppe böse?

Ich würde sagen es war nicht die Gruppe, sondern da waren natürlich einzelne die dann gesagt haben, Leon nicht, dann die anderen Leon schon und es ist ok. Es ist schade, dass ich gehen musste, als es auf einmal so prompt kam, aber ich wusste irgendwann wird der Tag kommen. Heute war der, der kam unerwartet, aber knallhart.

Ist es ok für Dich, dass Mike bleiben kann?

Ich hab zu Mike gesagt, du musst das hier rocken, du musst weiterkommen, weil Laura hier ist, das ist scheiße so, weißt du, wenn ich dann bleibe. Laura ist da, lass sie nicht allein, Bro du bleibst hier drinnen und wir sehen uns schon (lacht) draußen, weißt du, wir essen ein

Steak in Hamburg.

Wer sind jetzt deine Favoriten?

Ich hab schon von Anfang an gesagt, für mich ins Finale gehören Narumol, Walther, Gina und Claudia. Jetzt sind halt schon zwei weg. Krass wie schnell das auch ging. Jetzt kamen wieder neue rein, auch die könnten natürlich im Finale stehen.

Welche Spiele haben dir am besten gefallen?

Auf jeden Fall nichts mit Mathematik (lacht). Das beste Spiel war eigentlich das, wo ich gewonnen hab. Ok was heißt gewonnen, das war ja auch Fairplay von meinen Teamkameraden. War nen bisschen durcheinander, aber auch da, danke an das Team, weil ohne die wär ich dann ja auch nicht weitergekommen.

Was nimmst Du aus der Sala mit?

Ey ich sag ganz ehrlich, auch die nicht so schönen Sachen nehm ich positiv mit, weil man lernt aus allem. Das ist wie in ner Beziehung, da gibt’s mal Streitereien, dann lacht man zusammen, dann weint man zusammen und das bindet halt. Und deswegen, alles war gut,

wie es ist, sowohl die guten, wie auch die schlechten Sachen.

Bereust Du irgendein Verhalten in der Sala?

Worauf hätte ich verzichtet? Mein lieber Schollie, auf den Moment, wo ich Baywatch rauslassen wollte, um die ganzen Koffer aus dem Meer zu holen, das mach ich nie wieder.

Was hat dir besonders gefallen?

Dass auch immer neue Leute reinkamen, neue Energie, coole Leute, sympathische Leute, freche Leute, das war geil. Allgemein die Zeit, einfach herrlich, nice.

Worauf freust du dich jetzt am meisten?

Familie, Leute, die man halt liebhat, ansonsten Freunde, und auf meinen Dönermann Memmo, da geh ich auf jeden Fall später erstmal nen Döner fetzen, wenn ich wieder back bin in Hamburg.

Hast Du noch einen Tipp für alle, die noch dabei sind?

Seid nicht so nachtragend. Jeder kann jeden Tag rausfliegen, deswegen versucht als Team zusammenzuhalten. Ihr sitzt alle zusammen auf derselben Toilettenschüssel am Ende und versucht auch mal loszulassen, falls mal große Streitereien kommen, dass man Sachen klärt, redet und einfach durchzieht. Einfach Fairplay und dann möge der Bessere gewinnen.

