„Love Island 2021″: Die Instagram-Accounts der Frauen

Die Kandidatinnen

31.08.2021 19:30 Uhr

Die sechste „Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe"-Staffel startete gestern mit der allerersten Folge. Die ersten vier Single-Ladys wurden bekannt gegeben.

Die neuen Frauen in der „Love Island“–Villa können sich definitiv sehen lassen. Von brünett bis blond, tätowiert bis nicht tätowiert, kurze Haare bis lange Haare ist dieses Jahr alles vertreten. Die Männer haben also reichlich Auswahl, was die hübschen Teilnehmerinnen betrifft.

Andrina

Andrina ist 28 Jahre junge, Influencerin und Fitness-Online-Coach aus Zürich und 1,64 Meter groß. Erfahrungen im TV konnte die hübsche Islanderin bereits als Bachelorette in der Schweiz sammeln. Die Sportliebhaberin weiß genau was sie will. Gegenüber RTLZWEI plaudert sie aus: „Beim Sex brauche ich auf jeden Fall einen Mann der dominant ist, der auch mal die Führung übernehmen kann, aber der natürlich schaut was ich gerne mag und auf mich Rücksicht nimmt.“

Andrina

Instagram-Account: www.instagram.com/andrinafit/

Follower (Stand: 31. August): 330.000

Lisa

Lisa ist 23 Jahre jung, Friseurin aus Bremen und 1,67 Meter groß. Mit ihrer offenen und durchgedrehten Art kann sie den ein oder anderen Mann schon mal verunsichern. In Sachen S*x geht es die Blondine langsam an. „Ich hatte genau drei Partner im Bett. Kann ich ganz offen sagen, schäme ich mich nicht.“

Lisa

Instagram-Account: www.instagram.com/lisa_marie_gaul/

Follower (Stand: 31. August): 4526

Sarah

Sarah ist 23, Studentin aus Lenningen und 1,74 Meter Groß. Um ihren Traummann zu finden geht die Blondine taktisch vor. „Ich habe den 33 Punkte Plan, um den perfekten Mann zu finden. 0 bis sieben Punkte ist kein Kontakt, dann kommt die Freundschaft und ab 22 Punkten könnte ich mir dann eine Partnerschaft vorstellen. “

Sarah

Instagram-Account: www.instagram.com/sarahbliny/

Follower (Stand: 31. August): 15.100

Sina

Sina ist Visual Merchandiserin aus Schwäbisch Hall, 1,71 Meter groß und 24 Jahre jung. Die Islanderin hatte bereits mehrere Schönheitsoperationen wie sie selbst erzählt: „Ich hatte einen Brazilian B*tt Lift, wobei ich das nicht zähle, weil das ganze Fett schon wieder raus ist. Das war für den A*rsch – wortwörtlich.“

Sina

Instagram-Account: www.instagram.com/sinaelisa__/

Follower (Stand: 31. August): 12.100

„Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“: Ab 31. August montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.