Bisexuell & stolz drauf: So gehen Stars mit ihrer Sexualität um

11.08.2021 14:44 Uhr

So gibt es zahlreiche Promis wie Miley Cyrus oder Demi Lovato, die bisexuell und vor allem stolz darauf sind. Letztere erklärte erst kürzlich, dass sie sich selbst als Pansexuell sehe. Das bedeutet, dass der einstige Disney-Star sich grundsätzlich in alle Geschlechter verlieben könnte – auch in Personen, die sich selbst auf dem nicht-binären Spektrum sehen. Ihr Song „Cool for the Summer“ handelt beispielsweise davon, neue Erfahrungen mit Frauen zu sammeln.

„Es war zunächst schwer, diesen Schritt zu machen“

Und auch Ex-„Berlin – Tag & Nacht“-Schauspieler Pascal Kappés wagte 2019 den großen Schritt und outete sich öffentlich als bisexuell. Über diesen Moment und die damit einhergehenden Veränderungen in seinem Leben erklärte er im Gespräch mit Sat.1:

„Da ich selbst vom Dorf komme und Fußballspieler bin, war es zunächst schwer, diesen Schritt zu machen. Aber ich habe durch die Bank nur positives Feedback bekommen. Das ist wirklich schön.“

